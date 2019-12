V lov na lažje tekmece, da ne bodo spet trepetali do zadnjega

Ljubljana – Skakalna karavana se je iz Oberstdorfa preselila na drugo postajo novoletne turneje, v Garmisch-Partenkirchen, kjer so danes ob 14. uri na sporedu kvalifikacije; prav tako ob 14. uri bo jutri tudi tekma. Z najboljšimi občutki seveda nedeljski zmagovalec Rjoju Kobajaši, v slovenskem taboru pa Domen Prevc, medtem ko bodo Anže Lanišek, Peter Prevc in Timi Zajc gradili na drugi seriji tekme v Oberstdorfu, potem ko so v prvi kot srečni poraženci vsi dolgo trepetali za preboj v finale.



Prvi cilj Slovencev za Garmisch-Partenkirchen je jasen, to so boljše kvalifikacije, kot so bile v Oberstdorfu, kjer je dobro nastopil le Domen Prevc, ob njem je bil nosilec v prvi seriji tekme zgolj še Timi Zajc, ki pa je izgubil dvoboj z Jevgenijem Klimovom. Ostali so imeli precej težje tekmece, Peter Prevc se je namreč meril s Philippom Aschenwaldom, Anže Laniške z Jukijo Satom, Tilen Bartol, ki je tako ali tako v slabi formi, pa s Stephanom Leyhejem. »Naši skakalci so imeli težke pare, zato je bilo treba zelo dobro skočiti. V boju za srečne poražence se lahko zelo hitro zalomi, čeprav smo imeli tokrat srečo, a tega si v prihodnje več ne želimo,« pravi tudi glavni slovenski trener Gorazd Bertoncelj, ki je bil na prvi postaji zadovoljen le z devetouvrščenim Domnom Prevcem, saj je ta skočil, kot je ta čas sposoben. Preostala trojica finalistov je v prvi seriji poskrbela za precej živčnosti v slovenskem taboru, v drugo pa vendarle pokazala več.



»S finalnimi nastopi smo lahko zadovoljni, skoki so bili dobri, če bi takšne pokazali tudi v prvi seriji, bi bili precej višje, predvsem to velja za Anžeta in Petra. Končni rezultati niso tisto, kar si želimo, dosežki iz finala pa nas navdihujejo z optimizmom. Veselimo se nastopa v Garmisch-Partenkirchnu, v glavi imamo, da nam skakalnica, ki je nekoliko bolj letalnica, leži, kar pripomore k samozavesti, samozaupanju in sproščenosti,« je Bertoncelj razmišljal pred selitvijo iz Oberstdorfa.

Lanišek v Ga-Pa že zmagal, a v celinskem pokalu

Od tu se je nezadovoljen odpravil Peter Prevc, saj je bilo 21. mesto daleč od pričakovanj (to bi bila tudi njegova najslabša uvrstitev v sezoni, če ne bi v Ruki zaradi diskvalifikacije s 3. mesta nazadoval na 28.), spodbuda zanj je, da so bili štirje skoki od šestih dobri, najboljši pa tisti v poskusni seriji, ko je imel drugi rezultat. Manj kritičen je bil Lanišek, ki je po prvi seriji zasedal 22. mesto, nato pa napredoval na 17. »Škoda za prvi skok, ki je bil sicer soliden, vendar pa sem bil prezgoden pri odskoku. Drugi je bil veliko bolj povezan, lepo sem odskočil in sproščeno jadral, dober je bil kot celota. Lepo bi bilo, če bi bil še kakšno mesto višje,« je ocenil Lanišek, ki je pred slabimi tremi leti v Garmisch-Partenkirchnu zmagal v celinskem pokal, zdaj si želi dobro uvrstitev tudi v svetovnem.



Najbolj pa je v slovenski ekipi odleglo Timiju Zajcu, saj je s 24. mestom končal niz treh tekem brez točk. »Da, po dolgem času sem bil spet v finalu, ko sem moral vse do zadnjega para čakati na razplet prve serije, sem bil veliko bolj živčen kot na vrhu skakalnice. Res sem vesel, da sem vendarle spet osvojil točke in na naslednjih prizoriščih si bom tako spet lahko bolj zaupal. Po vikendu v Nižnjem Tagilu, ko mi ni več šlo, je bilo v glavi preveč stvari, preveč sem razmišljal o skokih, preveč sem si želel popravljati napake. To se je nabiralo in bilo je težko. Zdaj se počasi pobiram, na zadnjih treningih v Planici sem spet začel skakati bolj sproščeno, veliko rezerv pa imam tudi še v opremi, predvsem pri dresu, tu bo treba še precej postoriti,« je začel počasi spet sestavljati svoj mozaik Zajc.



Medtem je novoletno turnejo že končal Richard Freitag, ki je bil pred dvema letoma vroči domači favorit, bil po polovici tekmovanja v igri za zlatega orla, a nato padel v Innsbrucku, vse odtlej pa njegovi rezultati niso več na takšni ravni, kot do bili pred tem. Za Nemcem je katastrofalen niz petih tekmah, na katerih je skupno osvojil eno točko, kvalifikacije Oberstdorfa pa končal na 59. mestu, zato se je glavni trener Stefan Horngacher odločil, da je ta čas zanj najkoristnejši trening.