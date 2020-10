V Mariboru dva veleslaloma, Kranjska gora po starem

Vrhunec SP v Cortini

Žan Kranjec veliko pričakuje tudi od svetovnega pokala 2020/21. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

39 tekem za smučarje, 35 za smučarke

Zgled formula ena

Zürich – Alpski smučarji bodo čez dva tedna v Söldnu vstopili v sezono svetovnega pokala 2020/21. Na novem tekmovalnem koledarju, ki ga bo predsedstvo Mednarodne smučarske zveze dokončno potrjevalo 9. t. m., ostajata tako mariborska Zlata lisica kot pokal Vitranc v Kranjski Gori. Na sporedu Zlate lisice sta za razliko od prejšnjih let dva ženska veleslaloma.Na ledeniku Rettenbach se bodo na uvodnem veleslalomu sezone 17. t. m., en teden prej kot običajno, najprej pomerile alpske smučarke, nato pa bo 18. oktobra sledila še moška veleslalomska preizkušnja. Na štartu veleslalomske ledeniške uverture bo šest Slovencev,in, ki je lani nad Söldnom skočil na tretje mesto.Po Söldnu bo sledil skoraj enomesečni premor, ko se bo karavana, 13. in 14. novembra, znova ustavila v Avstriji (Lech/Zürs) na nočnem paralelnem veleslalomu. Nato se bodo poti žensk in moških razšle. Alpske smučarke čaka novembra v Leviju na Finskem dvojni slalomski spored, medtem ko se bodo alpski smučarji decembra za dalj časa zadržali v Savojskih Alpah v Val d\'Iseru na dveh veleslalomih in na smuku in superveleslalomu.Vrhunec sezone bo februarsko svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo od 8. do 21. februarja, sezona pa se bo končala s finalom svetovnega pokala od 17. do 21. marca v Lenzerheide. Razen poti alpskih smučark v Yanqing, kjer bo generalka v ženskih hitrih disciplinah za olimpijske igre, ki bodo leta 2022 na Kitajskem, ni načrtovanih drugih poti na druge celine. Vse druge tekme bodo v Evropi.Na sporedu sta tudi, kot je bilo predvideno že sprva, slovenski postaji Zlata lisica v Mariboru, s posebnostjo dvema ženskima veleslalomoma 16. in 17. januarja, ter pokal Vitranc v Kranjski Gori z moškima veleslalomom in slalomom 13. in 14. marca, kot je bilo v navadi tudi v prejšnjih letih. Alpski smučarji imajo na začasnem sporedu 39 preizkušenj, alpske smučarke 35. V svetovnem pokalu ni nobene preizkušnje v alpski kombinaciji, edina tekma v tej disciplini bo na svetovnem prvenstvu.Na koledarju alpskih smučark je osem smukov, sedem superveleslalomov, devet veleslalomov, devet slalomov in dve paralelni tekmi, posamična in ekipna. Moški imajo pred seboj devet smukov, sedem superveleslalomov, deset veleslalomov, 11 slalomov in dve paralelni tekmi, posamični in ekipno.Kot je za STA dejal prvi mož mariborskih organizatorjevso se strinjali s prošnjo Mednarodne smučarske zveze, da zaradi lažje logistične izpeljave, upoštevajoč zdravstvene protokole in varnostni mehurček, v Mariboru januarja izpeljejo dva ženska veleslaloma. Za prihodnja leta bo seveda ostal v veljavi spored tekmovanj Zlate lisice z veleslalomom in slalomom.V skladu s tem načrtom, ki so ga uskladili na pododboru za alpsko smučanje Mednarodne smučarske zveze, bo Åre na Švedskem 12. in 13. marca gostil dva ženska slaloma.»Prireditelji tekmovanj skupaj z mednarodno federacijo smo odločeni, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bi izpeljali sezono svetovnega pokala 2020/21 in da bi se vse tekme na posodobljenem koledarju tudi izpeljali. Za zgled smo si vzeli potekajoče svetovno prvenstvo v formuli 1 ter druga prvenstva in tekmovanja, ki potekajo v času pandemije novega koronavirusa,« je dejal Vilar.