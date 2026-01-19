V megli ob slovenski meji si je utirala pot h Cortini

Ilka Štuhec sodi med tiste pri slovenski reprezentanci v alpskem smučanju, ki ne morejo uživati na domači tekmi. Pri nas pač na ravni svetovnega pokala ni proge za smuk, kar je udarna disciplina 35-letne Mariborčanke. Zato se je prav razveselila spoznanja, da se je po dolgih petnajstih letih takšna tekma vrnila na Višarje nad Trbižem, le četrt ure vožnje proč od severozahodne slovensko-italijanske meje. V soboto si je z 8. mestom zapisala drugo najboljšo smukaško uvrstitev v sezoni, včeraj je tekmo v superveleslalomu zaradi zgrešenih vrat sklenila brez uvrstitve.

Ob vznožju tudi številnim Slovencem zelo dobro znanega smučišča se je zbralo v obeh dneh po 4000 gledalcev. V soboto so bili najbolj zadovoljni domači privrženci, saj se je zmage – potem ko je bila najhitrejša že na petkovem sklepnem uradnem treningu – veselila Nicol Delago. Doma je v Val Gardeni, stara je 30 let, dobrih šest let pa je naokrog od njenih prvih stopničk v svetovnem pokalu: prav na smuku v omenjenem domačem kraju je bila takrat druga. In zdaj je bila v Trbižu, prav tako v svoji italijanski domovini, prvič na vrhu odra najboljših treh.