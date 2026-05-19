V Namibiji je Prevc prišel tudi do širšega življenjskega spoznanja

Po zgodovinski olimpijski zimi, v kateri je na skakalnicah in letalnicah osvojil skorajda vse, kar se je osvojiti dalo, si je Domen Prevc privoščil nekoliko drugačen oddih. Daleč od skakalnic, meritev in lovljenja metrov je v Namibiji našel predvsem mir. Potem ko si je po dolgi in naporni sezoni pod afriškim soncem spet napolnil baterije, mu misli že vse bolj uhajajo proti novi sezoni.

»Imam še veliko medijskih in sponzorskih obveznosti, ki bi jih najraje opravil še v tem mesecu, da bom potem spočit, ko bomo začeli testirati opremo,« je razkril najmlajši od bratov Prevc, ki bo prve skoke v letošnji pomladi opravil šele v drugem junijskem tednu. Do takrat bo poudarek predvsem na telesni pripravi, fini motoriki in piljenju malenkosti, ki v tem športu nemalokrat odločajo o tem, ali končaš na vrhu ali izven deseterice.