V Nemčiji je lepo, a doma je najlepše

Hladnejši dnevi mahajo v slovo dolgemu poletju, misli uhajajo tudi k športnim panogam, ki se začenjajo v jesenskem obdobju. In ena takšnih je hokej. Sinoči se je začela nova sezona v razširjeni avstrijski ligi (ICEHL), v kateri se je Olimpija kot edini slovenski klub v tem tekmovanju nazadnje odrezala z uvrstitvijo v polfinale. Zdaj bi rada ta dosežek vsaj ponovila, želi si še korak več. Visokih ciljev se dobro zaveda tudi Jan Urbas, po dveh desetletjih povratnik v Tivoli. Cerkničan in pred leti tudi kapetan slovenske reprezentance, zdaj v tej vlogi tudi pri Olimpiji, se veseli sezone v ICEHL.

Po 20 letih ste spet v domačem okolju, za seboj imate res bogato, hokejsko kariero na tujem. Kako gledate na svojo vrnitev z zvrhanim košem izjemnih izkušenj v Tivoli, kjer je klub zelo ambiciozen in povsem drugačen, kot je bil nekoč?

Zelo lepo se je po tako dolgem času vrniti domov. Tako bom rekel: ko sem šel, sem bil še pri mladincih, tako da niti nisem bil izpostavljen pod žarometi članskega hokeja. Ampak ja: zelo, zelo lepo je biti spet tu in igrati pred domačimi navijači. Zato se že veselim tekem v Tivoliju, za začetek tiste prve s Celovčani (petek, 25. t. m. ob 19.15, op. p.).