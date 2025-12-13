Utah prekinil niz poraz, zmagal tudi St. Louis

Hokejisti v severnoameriški ligi NHL so v noči na soboto odigrali le dve tekmi. St. Louis Blues je doma ugnal Chicago Blackhawks s 3:2, Utah Mammoth pa Seattle Kraken s 5:3.

Utah je prekinil niz treh porazov in se približal osmemu mestu v zahodni konferenci. Zdaj je pri 33 točkah, kolikor jih imajo tudi osmi San Jose Sharks.

Utah je odločilen korak k zmagi naredil med 53. in 59. minuto, ko je dosegel tri zadetke zapovrstjo za vodstvo s 5:2. Točkovno sta bila najuspešnejša Nick Schmaltz z golom in dvema podajama ter Kevin Stenlund s tremi podajami. Pri poražencih, ki imajo po sedem porazu na zadnjih osmih tekmah tri točke manj, je dvakrat zadel Mason Marchment.

Enaintrideset točk pa ima St. Louis, ki je po dveh zaporednih porazih tokrat ugnal Chicago, ta ima točko več. Justin Faulk je tokrat zmagoviti gol dosegel že v 29. minuti, ko je zadel za 3:1, Andre Burakovsky je v 55. le še ublažil poraz gostov.

Ta je pred tem vpisal še podajo, dve je imel pri Chicagu Connor Bedard, ki je s 44 točkami tretji strelec lige, medtem ko je pri domačih dve podaji vpisal Robert Thomas.

Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings naslednja preizkušnja čaka v noči na nedeljo, v Kalifornijo prihajajo Calgary Flames.