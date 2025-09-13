V odsotnosti Nike Prevc zmagoslavje Japonk

Sezona poletne velike nagrade v smučarskih skokih se ta konec tedna nadaljuje v Rasnovu. Na prvi posamični tekmi za ženske je dvojno zmago slavila Japonska, potem ko je zmagala Juzuki Sato pred Nozomi Marujama. Od Slovenk, v Romuniji manjka najboljša skakalka zadnjih let Nika Prevc, je bila najvišje Tinkara Komar na 12. mestu.

Med prvo šesterico je končalo kar pet Japonk, vseeno pa je po prvi seriji vodila Poljakinja Anna Twardosz. Slednja je nato v drugo morala priznati premoč Sato in Marujama, zasedla pa je zadnje mesto na odru za zmagovalke.

Od Slovenk v Rasnovu tekmuje le ena članica A-reprezentance, in sicer Katra Komar, ki je bila 16. Od ostalih Slovenk je bila Tinkara Komar 12., Maja Kovačič 18., Jerica Jesenko 21., Lara Logar pa 26.

V skupnem seštevku ima Nika Prevc še pet točk naskoka pred Marujama. Prevc se bo na tekme velike nagrade vrnila v Predazzu na generalki pred zimskimi olimpijskimi igrami, ki bodo februarja prihodnje leto.

Prva moška posamična preizkušnja se bo v Romuniji začela ob 17.15.

Do konca sezone poletne velike nagrade bodo še postaje v Predazzu (18. - 21. september), Hinzenbachu (18. in 19. oktober) ter v Klingenthalu (25. in 26. oktober).