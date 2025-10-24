Že kot najstnica zlata olimpijka, zdaj v novi napad

V nadaljevanju preberite:

Pred vrati je nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju, ki jo to soboto odpirajo veleslalomistke na ledeniku Rettenbach nad Söldnom. Pod posebnim drobnogledom bo tako kot vedno v zadnjih letih prva zvezdnica belih strmin Mikaela Shiffrin. Kakšno je njeno pričakovanje olimpijske sezone, kakšne so napovedi? Kako je preživela poletje, kakšen je spomin na obisk Norveške, domovine svojega izbranca Aleksandra Kildeja? V kakšnem spominu ohranja prejšnjo zimo s tekmo na domačem snegu? In zakaj se prav v Söldnu počuti kot doma?