V ostrem boju Nemcu več glasov kot Čehu

Novi predsednik Mednarodne hokejske zveze je nemški kandidat Franz Reindl. Kot je bilo večer pred današnjim glasovanjem zaradi posebnih varnostnih razmer na prizorišču volilnega kongresa jasno, je bil boj za predsedniško mesto zelo oster. Na koncu je Reind zbral tri glasove več od češkega kandidata, nekoč odličnega hokejskega vratarja Petra Břize – 60:57.

Zanimivo, da je v prvem krogu glasovanja Čehu pripadlo precej več glasov kot Nemcu (48:36), izpadel pa je takrat Ajvaz Omorkanov iz Kirgizije s 33 glasovi.

Prvo veliko tekmovanje bo med Reindlovo vlado prav v njegovi Nemčiji, prihodnje leto svetovno prvenstvo. FOTO: IIHF

71-letni Reindl, doma iz Garmisch-Partenkirchna na Bavarskem, je sicer stari znanec med funkcionarji v IIHF, za njim je tudi lepa kariera na ledu, bil je članske tiste imenitne nemške reprezentance, ki je na olimpijskih igrah v Innsbrucku 1976 osvojila bronasto kolajno. Zdaj je tako postal drugi Nemec na čelu te krovne hokejske organizacije, potem ko jo je med letoma 1975 in 1994 vodil Günter Sabetzky.

Novi predsednik je nasledil Francoza Luca Tardiffa, zanimivo je, da bo prvo naslednje veliko tekmovanje prav v Nemčiji, in sicer maja prihodnje leto svetovno prvenstvo v Düsseldorfu in Mannheimu. Med 16 reprezentancami bo tretjič zapored nastopila Slovenija.