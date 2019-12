V Planici čez teden dni tekaški spektakel

Ljubljana – Planica bo prihodnji konec tedna v znamenju teka na smučeh. V dolini pod Poncami bodo namreč izvedli tekmovanje za svetovni pokala v šprintu. Za planiški preizkušnji se je prijavilo 174 tekmovalk in tekmovalcev iz 25 držav, med katerimi so tudi vsi najboljši šprinterji sveta.



V soboto (21. t. m.) bo na sporedu posamični šprint, dan pozneje pa še tekma dvojic. »V tej sezoni ni olimpijskih iger niti svetovnega prvenstva, zato bo prvi cilj naše reprezentance zagotovo uspešen nastop na domači tekmi v Planici,« je na novinarski konferenci poudaril Franci Petek, direktor Smučarske zveze Slovenije (SZS). Da bo to za slovensko reprezentanco najpomembnejše tekmovanje v tej sezoni, je pribil tudi Simon Jan, predsednik odbora za teke na SZS.



V dolini pod Poncami bodo tekmovali na progah, na katerih bo leta 2023 nordijsko SP. »V Nordijskem centru Planica so pripravili 1300 metrov tekmovalnih prog ter še nekaj sto metrov za ogrevanje in testiranje smuči. To bo za nas pomembno tekmovanje v pripravah za SP 2023, sodelujemo tudi s sosednjimi državami – največ s kolegi v Trbižu,« je razkril Primož Finžgar, generalni sekretar prireditvenega odbora Planica OK, ki ga sestavljajo isti kot za največje skakalne tekme, okrepili pa so ga še specialisti za tekaško panogo.



Prireditelji zagotavljajo, da bo v Planici dovolj parkirišč, uredili pa bodo tudi krožni promet iz Kranjske Gore, kjer bo v soboto ob 18. uri koncert z Božičkom in zabavo za vse udeležence tekmovanja ter gledalce.