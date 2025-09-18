V Planici nekoč poleteti tudi 300 metrov

V nadaljevanju preberite:

V Val di Fiemmeju, prizorišču nordijskih disciplin na zimskih olimpijskih igrah 2026, so se na Forumu Nordicumu zbrali strokovnjaki, prireditelji, novinarji in opremljevalci, ki so že dolga leta navzoči v skokih, teku, nordijski kombinaciji in biatlonu. Kakšno podobo danes ponujata Predazzo in Tesero, kjer bodo čez 5 mesecev boji za olimpijske kolajne? Kakšni so slovenski spomini na Val di Fiemme? Kaj ponuja planiški spored v naslednji sezoni in kakšno spremembo bo doživela letalnica? Kakšna bo jubilejna 20. novoletna tekaška turneja, kakšno premiero bo čez dobro leto doživela Pokljuka in kje bo prvič biatlonsko svetovno prvenstvo 2027?