  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

V Planici poklon imenitni sezoni Domna in Nike Prevc

Olimpijska zima v smučarskih skokih 2025/26 bo predvsem po zaslugi Domna in Nike Prevc ostala slovenskim ljubiteljem športa še dolgo v spominu.
Domen in Nika Prevc sta v tej sezoni osvojila tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
Miha Šimnovec
26. 3. 2026 | 05:00
4:12
A+A-

Olimpijska sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih 2025/26, ki se bo – kot že mnoge prejšnje – iztekla z velikim finalom ta konec tedna v Planici, bo zlasti slovenskim ljubiteljem športa ostala še dolgo v spominu. Nič čudnega, ko pa so nas skakalci in skakalke z imenitnimi dosežki razveseljevali pravzaprav vso zimo.

Najpogosteje sta v soju žarometov sijala Nika in Domen Prevc, ki sta kot za stavo nizala vrhunske skoke in uvrstitve ter si že v začetku tega meseca zagotovila velika kristalna globusa za skupni zmagi v seštevku svetovnega pokala. Neustrašna šampionka iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki je 15. marca praznovala šele 21. rojstni dan, bo skakalni »sveti gral« prejela že tretjič zapovrstjo, njen skoraj šest let starejši brat ga bo po zadnji tekmi 29. marca v Planici visoko v zrak dvignil prvič. Tako bosta prvikrat v zgodovini tega športa (istočasno) prestižni lovoriki dobila skakalca iz iste družine.

»Domenator«, v katerega so Domna preimenovali v tujini, se bo sicer med nesmrtne vpisal tudi s tem, da je v pičlem letu dni na skakalnicah in letalnicah osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Vse možne kolajne, pokale, globuse in rekorde si je pred najmlajšim od bratov Prevc priskakal le še legendarni Finec Matti Nykänen, kar je zgovoren podatek o tem, kaj vse je od lanskega marca dosegel »zlati orel« iz Selške doline.

V Planici so včeraj pod streho spravili preizkus letalnice. FOTO: Blaž Samec/Delo
Ob tem ne gre prezreti uspehov Anžeta Laniška, ki je na koncu koncev v iztekajoči se zimi trikrat okusil slast zmage, niti Nike Vodan, ki se je po lanski poškodbi in operaciji kolena uspešno vrnila v svetovni vrh. Z dobrimi predstavami se je utrdila med elitno deseterico in si prav tako kot vodilna Prevčeva prislužila pravico do nastopa na premierni ženski tekmi na letalnici bratov Gorišek, na kateri bo lahko nastopilo le najboljših 15 skakalk iz skupne razvrstitve za svetovni pokal.

Ni naključje, da se prav v Planici postavljajo mejniki. Letalnica bratov Gorišek že desetletja predstavlja prizorišče, kjer se premikajo meje mogočega, kjer si športniki uresničujejo sanje, gledalci pa doživljajo trenutke, ki se za vedno vtisnejo v kolektivni spomin.

Praznik slovenskega športa

Planica bo tudi letos več kot le prizorišče sklepnega dejanja sezone, ki vsako leto znova prinaša poseben preplet zgodb, čustev in ponosa. V dolini pod Poncami se zrcali dolga tradicija slovenskih smučarskih skokov, ki jo soustvarjajo generacije tekmovalcev, trenerjev, delavcev v ozadju in zvestih navijačev. Sezona, ki se izteka, je v tem pogledu nekaj posebnega. Redko se zgodi, da ima ena reprezentanca hkrati v obeh konkurencah takšno moč, kot jo trenutno premore slovenska.

Ni naključje, da se prav v Planici postavljajo mejniki. Letalnica bratov Gorišek že desetletja predstavlja prizorišče, kjer se premikajo meje mogočega, kjer si športniki uresničujejo sanje, gledalci pa doživljajo trenutke, ki se za vedno vtisnejo v kolektivni spomin.

Zato bo tudi letošnji finale več kot zgolj zaključek tekmovalnega koledarja. To bo praznik slovenskega športa, poklon izjemni sezoni in obenem tudi obljuba, da se bo čudovita zgodba nadaljevala. Ko bodo najboljši skakalci in skakalke konec marca nad planiško velikanko še zadnjič v tej zimi razprli krila, bo v zraku vnovič tudi občutek ponosa. Ponosa na oba Prevca & Co., ki so zaznamovali sezono, in na šport, ki Sloveniji že vrsto let daje razloge za veselje.

In prav zato Planica nikoli ni le cilj – vedno je tudi nov začetek.

Več iz teme

smučarski skokiDomen PrevcNika Prevcsmučarski poletiPlanica

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo