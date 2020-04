V Planici shranili dovolj snega za decembrsko SP

Planica – Prireditelji svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici, ki so ga zaradi pandemije novega koronavirusa s konca marca preložili na sredino decembra, so potrdili, da imajo dovolj snega. V Planici jim je namreč uspelo shraniti med 8000 in 9000 kubičnih metrov snega, ki so ga pokrili s sekanci, da se bo ohranil do naslednje zime.



Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih bo po novem prihodnjo zimo, ko se bodo najboljši letalci na svetu pod Poncami zbrali okrog božiča. »Tako spravljen sneg je zagotovilo, da bomo tekmovanje lahko izpeljali ne glede na vremenske razmere, ki bodo v dolini pod Poncami v mesecu decembru,« so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.