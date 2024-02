V Planici v teku na 20 kilometrov zlato na Norveško in v Italijo

Na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici so se danes smučarski tekači in tekačice potegovali za prve kolajne na razdalji. Izjemno predstavo je na 20 km progi s skupinskim štartom uprizoril Norvežan Jørgen Nordhagen, med mladinkami je zmago slavila Italijanka Maria Gismondi. Od Slovenk je ciljno črto presmučala le Živa Melihen, z zaostankom devetih minut je zasedla 50. mesto, vsi drugi so tekmo morali končati prej, saj sta jih najboljša prehitela za krog.

Nordhagen, ki je imel že po treh krogih minuto prednosti, je kar 42 od 97 tekmovalcev prehitel za krog, med njimi vse Slovence. Jaka Marinko je na koncu zasedel 61., Tine Šporn 62., Philip Yazbeck Lavrič Pregelj pa 67. mesto. Pri dekletih je druga slovenska predstavnica Tinkara Kos tekmo končala na 56. mestu.

"Cilj je bil, da bi danes imeli štiri dekleta na štartu. Vendar pa smo se odločili, da bosta nastopili le dve tekmovalki, saj drugi dve nista povsem zdravi. Živa in Tinkara sta imeli nekoliko smole, saj sta imeli visoki štartni številki. Borili sta se do konca, več bi s tako visoko številko in mehko progo težko dosegli,« je dejala Eva Sever Rus, trenerka mladinske reprezentance.