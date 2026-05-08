V Planici začeli obnovo Bloudkove velikanke

Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrneli stroji. Vendar ne na letalnici bratov Gorišek – to kmalu čaka povečanje –, ampak na Bloudkovi velikanki.

Delavci menjajo dotrajano leseno podlago, ki jo je skozi leta načela vlaga, so sporočili iz nordijskega centra. Zaradi sanacije so morali odstraniti plastično podlago in jo bodo po zaključku del znova namestili.

»Smučarske skakalnice so živa infrastruktura, ki zahteva veliko rednega vzdrževanja in nenehne skrbi. Prav zato jim skozi vse leto namenjamo veliko pozornosti, da bodo pripravljene na nove športne zgodbe in vrhunske dosežke,« so ob fotografijah odkrite Bloudkove lepotice še zapisali pri NC Planica.