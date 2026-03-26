Zimski športi

V vetrovni in sneženi Planici Avstrijec razred zase

V slabih razmerah je za nami prvi trening, ki sta ga pri vrhu končala tudi Domen Prevc in Timi Zajc. Kvalifikacije na sporedu kmalu.
Planica je tokrat zasnežena. FOTO: Leon Vidic
M. Ru.
26. 3. 2026 | 08:59
26. 3. 2026 | 10:46
2:06
A+A-

Organizatorji finala sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici imajo danes zaradi slabih vremenskih razmer nemalo težav. Odpovedali so že drugi trening, prvega pa so zaradi vetra prekinili, zato se je program nekoliko zamaknil. Kvalifikacije, ki bi se morale začeti ob 9. uri, bodo na sporedu ob 10.40.

Nika bo odstopala od drugih, toda ne silimo je z rekordom

Po dobri uri prelaganja, ko je pod Poncami preveč pihalo, so se letalci vendarle spustili po zaletišču. V težkih razmerah je prvi tregning dobil Avstrijevc Stefan Embacher, tudi vodilni v seštevku poletov, ki je z najboljšo daljavo treninga 218,5 metra za 13 točk premagal drugouvrščenega Norvežana Kristofferja Eriksna Sundala. Timi Zajc (200 m) je bil tik za njim na tretjem mestu, Domen Prevc (205 m) je bil četrti, Anže Lanišek (199 m) pa 13. 

Organizatorji finala sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici so morali danes zaradi napovedanih slabih vremenskih razmer že poseči v tekmovalni program. FOTO: Leon Vidic

Na startu moških kvalifikacij so od Slovencev prvi junak zime Domen Prevc, Lanišek, Zajc, Rok Oblak, Žak Mogel, Rok Masle, Žiga Jelar in Žiga Jančar. Te bodo spodbujali predvsem številni mladi navijači, saj bo največja slovenska zavarovalnica v okviru akcije Otroci Triglava v dolini Pod Poncami pripeljala okrog 4000 mladih iz 98 slovenskih šol.

Teptalci na delu. FOTO: LeonVidic/delo

Vremenska situacija za skakalce in prireditelje ni ugodna. Agencija za okolje je v sredo za sever države izdala najvišje, rdeče vremensko opozorilo zaradi močnega vetra. Zjutraj je sicer zapadlo nekaj snega, a manj od pričakovanj, večje težave zdaj povzroča veter. 

