V vetrovni in sneženi Planici Avstrijec razred zase

Organizatorji finala sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici imajo danes zaradi slabih vremenskih razmer nemalo težav. Odpovedali so že drugi trening, prvega pa so zaradi vetra prekinili, zato se je program nekoliko zamaknil. Kvalifikacije, ki bi se morale začeti ob 9. uri, bodo na sporedu ob 10.40.

Po dobri uri prelaganja, ko je pod Poncami preveč pihalo, so se letalci vendarle spustili po zaletišču. V težkih razmerah je prvi tregning dobil Avstrijevc Stefan Embacher, tudi vodilni v seštevku poletov, ki je z najboljšo daljavo treninga 218,5 metra za 13 točk premagal drugouvrščenega Norvežana Kristofferja Eriksna Sundala. Timi Zajc (200 m) je bil tik za njim na tretjem mestu, Domen Prevc (205 m) je bil četrti, Anže Lanišek (199 m) pa 13.

Na startu moških kvalifikacij so od Slovencev prvi junak zime Domen Prevc, Lanišek, Zajc, Rok Oblak, Žak Mogel, Rok Masle, Žiga Jelar in Žiga Jančar. Te bodo spodbujali predvsem številni mladi navijači, saj bo največja slovenska zavarovalnica v okviru akcije Otroci Triglava v dolini Pod Poncami pripeljala okrog 4000 mladih iz 98 slovenskih šol.

Vremenska situacija za skakalce in prireditelje ni ugodna. Agencija za okolje je v sredo za sever države izdala najvišje, rdeče vremensko opozorilo zaradi močnega vetra. Zjutraj je sicer zapadlo nekaj snega, a manj od pričakovanj, večje težave zdaj povzroča veter.