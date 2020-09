V Planici zmagoslavje Laniška, Zajcu dve srebrni kolajni

Planica - Potem ko je uvodne tri tekme smučarskih skakalcev za slovenski pokal v letošnjem poletju v svojo korist odločil Timi Zajc, se je na četrti zmage veselil Anže Lanišek. Domžalski rekorder, sicer član SSK Mengeš, je bil zanesljivo najboljši na današnji preizkušnji na veliki napravi v Planici (HS-139).



Lanišek je zmagal s skokoma, dolgima 128 in 135,5 metra. s katerima je zbral 275,8 točke, 9,4 več kot drugouvrščeni Zajc (127 m in 131 m), ki je s polletno zamudo prejel (srebrno) kolajno prejel za skupno drugo mesto v posebnem seštevku smučarskih poletov pozimi 2019/20. Na tretje mesto se je z najdaljšim skokom dneva zavihtel Bor Pavlovčič (120 m in 146,5 m).



Tik pod zmagovalnim odrom je pristal Jernej Damjan (129,5 m in 142,5 m), ki ga je od tretjeuvrščenega Pavlovčiča ločilo pičle 0,6 točke, ob odsotnosti prehlajenega Petra Prevca in poškodovanega Domna Prevca pa je na petem mestu pristal njun brat Cene Prevc (123 m in 131 m).



Med članicami je na najvišjo stopnico zmagovalnega odra skočila rekonvalescentka Urša Bogataj (121,5 m in 125,5 m), ki je za 6,5 točke ugnala drugouvrščeno Emo Klinec (121,5 m in 120,5 m), tretja pa je bila Nika Križnar (117,5 m in 118,5 m).