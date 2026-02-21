V podporo hokejistom se bo v Kanadi alkohol točil že ob šestih zjutraj

Kanada se je odločila, da za nedeljsko jutro, ko bo v Milanu na sporedu moški hokejski finale med ZDA in Kanado, sprosti stroga določila glede alkohola v barih in gostilnah. V provinci Ontario bodo tako alkohol lahko točili že ob šesti uri zjutraj. Tekma se bo začela ob 8.10 po kanadskem času.

»Stopimo skupaj, podprimo lokalna podjetja in navijajmo za Kanado,« je premier Ontaria Doug Ford ljudi celo povabil, naj si skupaj v gostinskih lokalih ogledajo tekmo z večnimi tekmeci.

Nemška tiskovna agencija dpa povzema ameriško medijsko hišo CBS, ki pravi, da so pravila o točenju alkohola sprostili tudi v Manitobi. Tam so se odločili za nekakšen nadzor, saj bodo alkohol lahko točili le v lokalih, kjer bo prižgan televizor in na njem prenos hokejskega finala, v Alberti in Saskatchewanu pa lokali lahko prejmejo posebno dovoljenje za točenje alkohola.