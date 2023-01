V Slovenijo prideta tudi norveški in švedski kralj

V nadaljevanju preberite:

Takšnega dogodka na odprtem, kot bo v drugi polovici februarja in v začetku marca v Zgornjesavski dolini, Slovenija še ni imela. Kdo vse bo obiskal našo slovito dolino skakalnic, kako dolgo so se pri smučarski zvezi potegovali za to tekmovanje in kdo so bili zmagovalci prejšnjih glasovanj? Koliko bo znašal proračun prvenstva, kateri bodo udarni slovenski aduti?