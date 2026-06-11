Nemci ogorčeni, v slovenski odpravi spoštujejo odločitev pristojnih pri FIS

V športnih krogih močno odmeva dogajanje na 57. kongresu Mednarodne smučarske in deskarske zveze (FIS), ki je dobila novo vodstvo. Za prvega moža so na zasedanju v Beogradu izvolili Alexandra Ospelta, 58-letnega pravnika iz Liechtensteina, ki je za en samcat glas (65:64) premagal dosedanjega predsednika, razvpitega britansko-švedskega poslovneža Johana Eliascha. Iz slovenskega zornega kota je zanimiv predvsem dvoboj za gostitelja svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031, za izvedbo katerega se ob Oberstdorfu poteguje tudi Planica.

Glasovanje bi moralo biti včeraj popoldne, izide pa naj bi – tako je bilo predvideno – razglasili ob 18.30. Toda navzoči v beograjskem Sava Centru in številni pred računalniškimi zasloni so ...