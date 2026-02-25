V slovenskih skokih zdaj pomirjeni, a tudi zaskrbljeni zaradi prihodnosti

Po krajšem premoru zaradi olimpijskih iger v Italiji se bo konec tedna nadaljeval svetovni pokal v smučarskih skokih. Najboljše skakalke se bodo v soboto in nedeljo med seboj dvakrat pomerile na srednji napravi v Hinzenbachu, skakalci pa na letalnici v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu. Še pred odhodom v Avstrijo pa se bodo slovenski junaki danes (od 16.30 naprej) dokazovali na državnem prvenstvu v Planici.

V vodstvu slovenske skakalne reprezentance so bili z izkupičkom na največji zimskošportni prireditvi v Italiji zelo zadovoljni. Naše zastopstvo je bilo s štirimi kolajnami, zlato Domna Prevca, srebrno in bronasto Nike Prevc ter najžlahtnejšo mešane ekipe (ob obeh Prevcih sta bila v postavi še Nika Vodan in Anže Lanišek), drugo najuspešnejše v tem športu na OI. Uspešnejša je bila – zanimivo – zgolj Norveška (2 z, 2 s in 1 b), za katero je obe lovoriki priskakala dvakratna olimpijska prvakinja Anna Odine Strøm.