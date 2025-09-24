V slovo je pomahala še ena avstrijska šampionka

V avstrijski ženski skakalni vrsti so doživeli nov udarec: potem ko je pred kratkim svoje smuči postavila v kot Sara Marita Kramer in se je prejšnji četrtek na olimpijski generalki v Predazzu huje poškodovala Eva Pinkelnig, so zdaj ostali še brez Jacqueline Seifriedsberger. Izkušena športnica iz Rieda, ki ima kar sedem kolajn sedem kolajn s svetovnih prvenstev v nordijskem smučanju, je sporočila, da po 13 sezonah v svetovnem pokalu končuje svojo kariero.

»Vse ima svoj rok trajanja. V zadnjih letih sem morala vedno znova premagati samo sebe, da sem skočila daleč in čisto pristala,« je ob slovesu sporočila ena pionirk ženskih skokov. Zraven je že bila, ko so v sezoni 2011/12 uvedli svetovni pokal za ženske, pa tudi že leta 2009, ko so skakalke prvič nastopile na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Libercu.

»Od blizu sem spremljala razvoj ženskih skokov, dosegla nekaj lepih uspehov in se celo dvakrat uvrstila na polete v Vikersundu,« je povedala 34-letna Avstrijka in priznala, da so nova pravila od nje terjale ogromno. »V pripravah za olimpijsko sezono sem začutila, da ne morem več dati vsega od sebe kakor nekoč. Če ti na skakalnici primanjkuje poguma in zaupanja, potem ne moreš računati na uspeh. Zato sem se zavestno umaknila in razmislila o prihodnosti. Odločitev ni padla čez noč, ampak je v meni zorela dalj časa,« je Seifriedsbergerjeva, ki je bila v prejšnji sezoni kot skupno peta najvišje uvrščena Avstrijka v končne, točkovanju za svetovni pokal.

Diethart: Pogrešali jo bomo

Na njen odhod se je odzval glavni trener avstrijske ženske vrste Thomas Diethart: »Jacqueline je bila od samega začetka del ženskih skokov in je pomembno zaznamovala njihov razvoj. Škoda, da je ne bo več z nami – tako na športni kot na osebni ravni je imela pomembno vlogo. Pogrešali jo bomo.« Ob tem je spomnil, da Avstrija z njo, Saro Marito Kramer in Evo Pinkelnig izgublja tri ključne tekmovalke, hkrati je poudaril, da so preostale skakalke poleti trdo trenirale in ostajajo konkurenčne.