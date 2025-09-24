  • Delo d.o.o.
    Zimski športi

    V slovo je pomahala še ena avstrijska šampionka

    »Če ti na skakalnici primanjkuje poguma in zaupanja, ne moreš računati na uspeh,« je svojo odločitev o koncu kariere obrazložila Jacqueline Seifriedsberger.
    Svoje smuči bo v kot postavila tudi Jacqueline Seifriedsberger. FOTO: Lisa Leutner/Reuters
    Galerija
    Svoje smuči bo v kot postavila tudi Jacqueline Seifriedsberger. FOTO: Lisa Leutner/Reuters
    Miha Šimnovec
    24. 9. 2025 | 15:13
    24. 9. 2025 | 15:24
    A+A-

    V avstrijski ženski skakalni vrsti so doživeli nov udarec: potem ko je pred kratkim svoje smuči postavila v kot Sara Marita Kramer in se je prejšnji četrtek na olimpijski generalki v Predazzu huje poškodovala Eva Pinkelnig, so zdaj ostali še brez Jacqueline Seifriedsberger. Izkušena športnica iz Rieda, ki ima kar sedem kolajn sedem kolajn s svetovnih prvenstev v nordijskem smučanju, je sporočila, da po 13 sezonah v svetovnem pokalu končuje svojo kariero.

    image_alt
    Zdi se, da so odgovorni v skokih izgubili kompas, Avstrijka zahteva spremembe

    »Vse ima svoj rok trajanja. V zadnjih letih sem morala vedno znova premagati samo sebe, da sem skočila daleč in čisto pristala,« je ob slovesu sporočila ena pionirk ženskih skokov. Zraven je že bila, ko so v sezoni 2011/12 uvedli svetovni pokal za ženske, pa tudi že leta 2009, ko so skakalke prvič nastopile na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Libercu.

    »Od blizu sem spremljala razvoj ženskih skokov, dosegla nekaj lepih uspehov in se celo dvakrat uvrstila na polete v Vikersundu,« je povedala 34-letna Avstrijka in priznala, da so nova pravila od nje terjale ogromno. »V pripravah za olimpijsko sezono sem začutila, da ne morem več dati vsega od sebe kakor nekoč. Če ti na skakalnici primanjkuje poguma in zaupanja, potem ne moreš računati na uspeh. Zato sem se zavestno umaknila in razmislila o prihodnosti. Odločitev ni padla čez noč, ampak je v meni zorela dalj časa,« je Seifriedsbergerjeva, ki je bila v prejšnji sezoni kot skupno peta najvišje uvrščena Avstrijka v končne, točkovanju za svetovni pokal.

    Diethart: Pogrešali jo bomo

    Na njen odhod se je odzval glavni trener avstrijske ženske vrste Thomas Diethart: »Jacqueline je bila od samega začetka del ženskih skokov in je pomembno zaznamovala njihov razvoj. Škoda, da je ne bo več z nami – tako na športni kot na osebni ravni je imela pomembno vlogo. Pogrešali jo bomo.« Ob tem je spomnil, da Avstrija z njo, Saro Marito Kramer in Evo Pinkelnig izgublja tri ključne tekmovalke, hkrati je poudaril, da so preostale skakalke poleti trdo trenirale in ostajajo konkurenčne.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zdi se, da so odgovorni v skokih izgubili kompas, Avstrijka zahteva spremembe

    Slovenski smučarski skakalci so se na olimpijski generalki v Predazzu predstavili v lepi moštveni luči. Zaradi poškodb že tri vrhunske športnice končale sezono.
    Miha Šimnovec 22. 9. 2025 | 19:32
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Olimpijski prvak (še) nima mesta v ekipi za svetovni pokal

    V avstrijski reprezentanci se obeta še nadvse hud boj za zadnjo vstopnico za tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih.
    Miha Šimnovec 24. 9. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ko se (olimpijske) sanje razblinijo kot milni mehurček ...

    Generalko za ZOI 2026 na srednji skakalnici v Predazzu zasenčil padec Avstrijke Eve Pinkelnig. Nika Prevc bo vrh napadla tudi na veliki napravi.
    Miha Šimnovec 20. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tako srečna, da z lahkoto nosi tudi težki globus

    Nika Prevc z rekordno zmago sklenila sanjsko zimo. Verjetno se bo odpravila smučat. Njen uspeh je v Lahtiju dopolnila tretjeuvrščena Ema Klinec.
    Miha Šimnovec 22. 3. 2025 | 05:01
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ko je slišal, da Nieminen trenira kot nor, si je pomagal tudi z angelskimi krili

    Janne Ahonen je v Lahtiju sebi v prid odločil težko pričakovani dvoboj legendarnih finskih smučarskih skakalcev s Tonijem Nieminenom.
    Miha Šimnovec 24. 3. 2025 | 12:16
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Aljošo Dolharjem

    Nika še boljša, kot si lahko človek predstavlja, Domen ga vedno znova preseneti

    Aljoša Dolhar, vodja tekmovanja na letalnici v Planici, o letošnjem finalu, možnostih za svetovni rekord, Domnu in Niki Prevc, škandalu na SP v Trondheimu ...
    Miha Šimnovec 21. 3. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Sandro Pertile ukazal Cenetu Prevcu: Domnu to prepovejte za deset let!

    Planiški prireditelji napovedujejo nov nepozaben spektakel na letalnici bratov Gorišek, na kateri ne izključujejo poleta do novega svetovnega rekorda.
    Miha Šimnovec 19. 3. 2025 | 20:41
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Danielom Tschofenigom

    Tschofenig: Slovenske besede? Raje bi jih zadržal zase

    Skupni zmagovalec svetovnega pokala v smučarskih skokih Daniel Tschofenig o blesteči zimi, Planici, primerjavi z Vikersundom, svetovnem rekordu Domna Prevca.
    Miha Šimnovec 2. 4. 2025 | 05:01
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ruanda 2025

    Primož Roglič: Za kronometer nisem opravil domače naloge

    Zasavski orel, ki bi lahko bil skriti slovenski adut za svetovno prvenstvo v Ruandi, zaključuje višinske priprave na Sierri Nevadi.
    Miha Hočevar 23. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trg dela

    Višje nadomestilo za brezposelnost od januarja

    Zavod bo po novem aktivno posredoval tudi študentsko delo. Širi se nabor razlogov za uvrstitev delodajalcev na črne liste.
    Barbara Hočevar 23. 9. 2025 | 15:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Hladna vojna 2

    Moskva ponuja začetek po koncu Novega Starta

    Se bo Trump strinjal s Putinovim predlogom o podaljšanju sporazuma, ki ga je nekoč označil za protiameriškega?
    Boris Čibej 23. 9. 2025 | 17:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Generalna skupščina OZN

    Nataša Pirc Musar za multilateralizem, Donald Trump proti

    Predsednica Slovenije se je zavzela za svetovalno mnenje mednarodnega sodišča o pravici veta stalnih članic varnostnega sveta.
    Barbara Kramžar 23. 9. 2025 | 21:19
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Prometne razmere

    Štajerska avtocesta pri Zadobrovi zaprta zaradi prometne nesreče

    Zaprta je na razcepu Zadobrova iz smeri Domžal proti Zaloški cesti in Golovcu.
    24. 9. 2025 | 16:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Domnevni veliki Trumpov preobrat

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusija papirnati tiger, Ukrajina pa da lahko osvobodi vse okupirano ozemlje.
    Boris Čibej 24. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
