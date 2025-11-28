V smuku smo v vrhu, pa nimamo razmer kot Avstrija in Švica

Nova tekmovalna sezona smučarskih panog se je začela. Ta je seveda posebna tudi zaradi zimskih olimpijskih iger, te bodo tokrat prav blizu slovenske zahodne meje – na italijanskem severu. Dogodek bo pod drobnogledom tudi za Luko Steinerja, od oktobra novo izvoljenega predsednika Smučarske zveze Slovenije. Pri zvezi je aktiven že od prej, saj je od leta 2019 opravljal vlogo podpredsednika, pred tem je bilo zelo aktiven na področju atletike in nogometa.

Siniša Uroševič

Gospod Steiner, kar na hitro ste morali prevzeti vlogo predsednika krovne smučarske organizacije, potem ko se je prejšnji vodilni, Enzo Smrekar, hitro in nepričakovano umaknil. Kako se zdaj ozirate k temu?

Zgodila se je neka nepričakovana zgodba po dolgem in stabilnem obdobju. To je bila pač odločitev mojega predhodnika Enza, ki je osebna in jo moramo spoštovati. Res pa je: jaz sem bil dolgo v vlogi podpredsednika smučarske zveze in če vam omenim kakršenkoli konjiček, je to pri meni delo v športu. V športu sem, odkar pomnim, tako da odločitev iz tega zornega kota ni bila tako zahtevna, kot bi lahko bila ob takšni nenadni situaciji sicer. Obenem kot pravnik po izobrazbi in z izkušnjami iz ekonomije in družboslovja vem, kaj lahko športu dam.