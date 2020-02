V Sočiju odpovedali današnji ženski smuk

Organizatorji tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v ruskem Sočiju so morali še četrti dan zapovrstjo priznati premoč naravi in odpovedati šesti smuk sezone na olimpijski progi Roza Hutor nad Sočijem, kjer je zlato kolajno pred skoraj šestimi leti osvojila Tina Maze.



Potem ko so organizatorji odpovedali tako sredin kot četrtkov trening, petkovega pa so prestavili na dan kasneje, so morali v Rusiji odpovedati celoten današnji spored. Po novem programu, bi morali ob osmi uri dekleta odpeljati trening, a ker to zaradi vremenskih razmer ni bilo mogoče, so odpovedali tudi kasnejšo preizkušnjo za svetovni pokal.



Smukačice, med njimi tudi edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec, bodo naslednjič na smuku dejavne naslednji konec tedna v Garmisch-Partenkirchnu.



V nedeljo je v Sočiju predviden superveleslalom, začetek preizkušnje pa je predviden za 9. uro zjutraj.