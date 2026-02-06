V soju žarometov Mikaela in Lindsey

Sleherna smučarska nacija ima svoje adute, ti so zlasti pod drobnogledom v Avstriji, Švici, na Bavarskem in Južnem Tirolskem, kajpak tudi pri nas, četudi različni dejavniki botrujejo zadržanosti med slovenskimi privrženci v pričakovanjih dogajanja na olimpijskih strminah Bormia in Cortine. Toda osrednji zvezdnici alpskih disciplin prihajata z druge strani Atlantika. Tako Mikaela Shiffrin kot Lindsey Vonn privabljata globok priklon tistih, ki cenijo izjemne dosežke na snegu.

Michaela je športnica z največ zmagami na tekmah svetovnega pokala. Dolgo je bil na tej večni lestvici vodilni legendarni Šved Ingemar Stenmark s 86 zmagami, Američanka jih ima v svoji zakladnici – po nedeljskem zmagoslavju v Špindleruvem Mlynu na Češkem – že 108! Sodeč po formi in izjemnem znanju z brezhibno tehniko se ne namerava ustaviti. Tako bo tudi na olimpijske igre prišla v vlogi prve favoritinje v tehničnih disciplinah, čeravno je prav uvodna januarska tekma v Kranjski Gori pokazala, da jo je mogoče premagati. Junakinja smučarskega praznika deklet na podkorenski strmini je bila Švicarka Camilie Rast, ki je nazadnje na češkem prizorišču osvojila 2. mesto.

Toda še zdaleč njen nastop, četudi gre za odlično učenko močne švicarske smučarske šole, ni pritegnil toliko pozornosti kot nazadnje v primeru Mikaele Shiffrin. Za povrh je ta ameriška zvezdnica posebej čustveno navezana na Špindleruv Mlyn, saj je bilo to prvo prizorišče, in sicer leta 2011, kjer je nastopila za točke svetovnega pokala.

▲ Mikaela Shiffrin je tudi na zadnjem ženskem slalomu pred olimpijskimi igrami, v Špindleruvem Mlynu na Češkem, potrdila svojo premoč. FOTO: Michal Čižek/AFP

Lepe spomine ohranja, toda zdaj so ji pomembne olimpijske igre. »Veseli me, da že od začetka sezone ohranjam visoko raven tekmovalne pripravljenosti,« je poudarila in dodala, da je vesela, ker je Cortina d'Ampezzo v nasprotju z igrami v zadnjih letih zdaj sredi Evrope. In ker Michaela živi s svojim izbrancem Aleksandrom Aamodtom Kildejem, norveškim smučarskim asom, v Innsbrucku, se bo z avtom pripeljala na prizorišče osrednje tekme sezone. In tam spet napadala novo lovoriko. Ali kar več njih.

Neuničljiva nekdanja Tinina tekmica

Podobno ambiciozno bo na prizorišče olimpijskih iger odpotovala Lindsey Vonn. Pri 41 letih je še bolj izkušena od Mikaele, toda že sodeč po tem, kar smo videli pred dnevi na tekmi v Trbižu, ohranja izjemno priljubljenost med poznavalci smučanja, a tudi tistimi, ki v športu stavijo na privlačnost in komunikativnost. Po tej plati je nasmejana ter zgovorna svetlolaska imenitna izbira za ljubljenko javnosti. In tako je tudi niso ustavile strgane križne vezi, pravi, da bo vseeno nastopila in merila na vrh.

Nekoč je bila velika tekmica naše nepozabne šampionke Tine Maze, a ko se je Korošica pred desetletjem umaknila iz tekmovalnega športa, je namenila čas družini, smučanju za svoj užitek, sodelovanju z njenim dolgoletnim opremljevalcem Stöcklijem ter tudi vstopu v svet novinarstva, saj je v strokovni ekipi Eurosporta za alpsko smučanje.

Lindsey se je po odsotnosti, tudi zaradi poškodb in posledično operacij, vrnila h karavani najboljših alpskih smučark na svetu in zdaj med njimi vnovič blesti. Ni jih malo med spremljevalci smučarskega športa, ki bi ji prav v Cortini d'Ampezzo privoščili še kakšen podvig, za začetek v smuku, ki bo prva disciplina alpskega sporeda, zlato olimpijsko kolajno.

»Veselim se Cortine in če se spomnim, da smo v zadnjem desetletju olimpijskih iger tekmovali na povsem neznanih progah za svetovno smučarsko karavano, potem mi zdaj prav ustreza, ker bo osrednja tekma sezone tam, kjer smo vsi skupaj smučali že neštetokrat,« je povedala kar šestkratna zmagovalka smuka na tem prizorišču, in sicer v letih 2008, 2010, 2013, 2015, 2016 in 2018. Seveda si ni težko predstavljati, koliko bi ji pomenilo, če bi vsem tem slavjem dodala še tisto najbolj prestižno – olimpijsko.