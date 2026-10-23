V Söldnu nov začetek, nova oprema, nov trener

Slovenski alpski smučar Žan Kranjec se pred veleslalomom v Söldnu veseli začetka nove tekmovalne sezone. V pripravljalnem obdobju je preizkusil veliko nove opreme in opravil številne primerjave, zadnji treningi pa so mu vlili dodatno samozavest. Cilji ostajajo visoki, čeprav se zaveda, da bo pravi odgovor o pripravljenosti dala šele tekma.

»Motivacija je velika, želja po rezultatih in najvišjih uvrstitvah ostaja visoka. Dal bom vse od sebe, težko pa zdaj napovem, kam me bo to pripeljalo. Sem pozitiven in se tekme veselim,« je pred nedeljskim prvim moškim veleslalomom v sezoni 2026/27 v pogovoru s slovenskimi novinarji prek videokonference dejal Kranjec. Slovenski reprezentant se na smučeh počuti bolje kot pred tednom dni, kar mu daje dodatno samozavest.

»Zdaj sem na kar solidni ravni. Ne morem trditi, da sem v najboljši formi v karieri, verjamem pa, da lahko med sezono še napredujem,« je pojasnil Kranjec. Želi si predvsem dokazati, da lahko tekmuje z najboljšimi. Stopničke ostajajo njegov cilj, vendar morebitnega drugačnega razpleta na prvi tekmi ne bi vzel kot razočaranje.

»Želim si pokazati dobro smučanje in dokazati, da sem lahko zraven najboljših. Ali bo to pomenilo stopničke, peto ali deseto mesto, je zdaj težko napovedati. Pomembno je, da pokažem solidno raven, saj imam še nekaj prostora za napredek,« je poudaril.

Kranjec je konec tedna s sotekmovalci že treniral na ledeniku v Söldnu. Teren se mu ne zdi bistveno drugačen kot v preteklih letih, čeprav se lahko zaradi količine snega spreminjata videz posameznih odsekov in občutek strmine. Razmere na treningu so bile po njegovih besedah odlične, o nedeljski podlagi pa še ne more zanesljivo soditi. Na razmere lahko vplivata vreme in morebitno sneženje, nizke temperature pa bi morale organizatorjem olajšati pripravo proge.

»Sezona bo pokazala, kaj smo opravili,« pred prvo tekmo v Söldnu pravi Kranjčev trener Denis Šteharnik. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Denis Šteharnik: Neznank je še veliko

Kranjec je v svetovnem pokalu doslej 15-krat stal na zmagovalnem odru, od tega dvakrat na najvišji stopnički. Sölden je eno njegovih uspešnejših prizorišč, saj je bil na ledeniku drugi leta 2022 ter tretji v letih 2021 in 2019. Nazadnje se je sicer na stopničke svetovnega pokala povzpel decembra 2024 v Beaver Creeku. Sezona 2025/26 je bila za Kranjca prva brez uvrstitve na zmagovalni oder po 2016/17. Njegov najboljši rezultat je bilo šesto mesto na veleslalomu v Copper Mountainu.

Po razočaranju v pretekli sezoni, ko je izgubil mesto med elitno sedmerico veleslalomistov z najboljšim startnim izhodiščem, se je 33-letni Vodičan odločil za menjavo opreme in trenerja. Pod vodstvom izkušenega Denisa Šteharnika se želi vrniti med najboljše.

»Zavedati se je treba, da je z novim materialom še veliko neznank. Moramo biti iskreni, gre za zahtevno nalogo zanj in za serviserja. Tudi dejstvo, da se razmere ves čas spreminjajo, nam ne gre na roko,« je pred uvodno tekmo sezone dejal Šteharnik.

»Ledeniške razmere so povsem drugačne od tistih v Ushuaii. Veliko se moramo prilagajati, še vedno testiramo opremo. Vedno bližje smo idealnim nastavitvam, vendar za tekmo v Söldnu ne bi rad ničesar napovedoval. Sezona bo pokazala, kaj smo opravili. Za zdaj je jasno le, da se Žan maksimalno trudi in je naredil vse, da bi bil čim bolje pripravljen. Tudi mi bomo naredili vse za uspeh že v Söldnu,« je dodal trener.