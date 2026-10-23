  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Video
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Podkasti

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

V Söldnu nov začetek, nova oprema, nov trener

Slovenski alpski smučar Žan Kranjec pred nedeljskim otvoritvenim veleslalomom svetovnega pokala o ciljih in željah v novi sezoni.
Žan Kranjec bo na uvodnem veleslalomu tekmoval z novo opremo in novimi izziv. FOTO: Mediaspeed
Galerija
Žan Kranjec bo na uvodnem veleslalomu tekmoval z novo opremo in novimi izziv. FOTO: Mediaspeed
Š. R., STA
23. 10. 2026 | 12:20
23. 10. 2026 | 12:20
4:23
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenski alpski smučar Žan Kranjec se pred veleslalomom v Söldnu veseli začetka nove tekmovalne sezone. V pripravljalnem obdobju je preizkusil veliko nove opreme in opravil številne primerjave, zadnji treningi pa so mu vlili dodatno samozavest. Cilji ostajajo visoki, čeprav se zaveda, da bo pravi odgovor o pripravljenosti dala šele tekma.

image_alt
Po najslabši sezoni v devetih letih Kranjec odločen: Ne smučam za 15. mesta

»Motivacija je velika, želja po rezultatih in najvišjih uvrstitvah ostaja visoka. Dal bom vse od sebe, težko pa zdaj napovem, kam me bo to pripeljalo. Sem pozitiven in se tekme veselim,« je pred nedeljskim prvim moškim veleslalomom v sezoni 2026/27 v pogovoru s slovenskimi novinarji prek videokonference dejal Kranjec. Slovenski reprezentant se na smučeh počuti bolje kot pred tednom dni, kar mu daje dodatno samozavest.

»Zdaj sem na kar solidni ravni. Ne morem trditi, da sem v najboljši formi v karieri, verjamem pa, da lahko med sezono še napredujem,« je pojasnil Kranjec. Želi si predvsem dokazati, da lahko tekmuje z najboljšimi. Stopničke ostajajo njegov cilj, vendar morebitnega drugačnega razpleta na prvi tekmi ne bi vzel kot razočaranje.

»Želim si pokazati dobro smučanje in dokazati, da sem lahko zraven najboljših. Ali bo to pomenilo stopničke, peto ali deseto mesto, je zdaj težko napovedati. Pomembno je, da pokažem solidno raven, saj imam še nekaj prostora za napredek,« je poudaril.

Kranjec je konec tedna s sotekmovalci že treniral na ledeniku v Söldnu. Teren se mu ne zdi bistveno drugačen kot v preteklih letih, čeprav se lahko zaradi količine snega spreminjata videz posameznih odsekov in občutek strmine. Razmere na treningu so bile po njegovih besedah odlične, o nedeljski podlagi pa še ne more zanesljivo soditi. Na razmere lahko vplivata vreme in morebitno sneženje, nizke temperature pa bi morale organizatorjem olajšati pripravo proge.

»Sezona bo pokazala, kaj smo opravili,« pred prvo tekmo v Söldnu pravi Kranjčev trener Denis Šteharnik. FOTO: Voranc Vogel/Delo
»Sezona bo pokazala, kaj smo opravili,« pred prvo tekmo v Söldnu pravi Kranjčev trener Denis Šteharnik. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Denis Šteharnik: Neznank je še veliko

Kranjec je v svetovnem pokalu doslej 15-krat stal na zmagovalnem odru, od tega dvakrat na najvišji stopnički. Sölden je eno njegovih uspešnejših prizorišč, saj je bil na ledeniku drugi leta 2022 ter tretji v letih 2021 in 2019. Nazadnje se je sicer na stopničke svetovnega pokala povzpel decembra 2024 v Beaver Creeku. Sezona 2025/26 je bila za Kranjca prva brez uvrstitve na zmagovalni oder po 2016/17. Njegov najboljši rezultat je bilo šesto mesto na veleslalomu v Copper Mountainu.

Po razočaranju v pretekli sezoni, ko je izgubil mesto med elitno sedmerico veleslalomistov z najboljšim startnim izhodiščem, se je 33-letni Vodičan odločil za menjavo opreme in trenerja. Pod vodstvom izkušenega Denisa Šteharnika se želi vrniti med najboljše.

»Zavedati se je treba, da je z novim materialom še veliko neznank. Moramo biti iskreni, gre za zahtevno nalogo zanj in za serviserja. Tudi dejstvo, da se razmere ves čas spreminjajo, nam ne gre na roko,« je pred uvodno tekmo sezone dejal Šteharnik.

»Ledeniške razmere so povsem drugačne od tistih v Ushuaii. Veliko se moramo prilagajati, še vedno testiramo opremo. Vedno bližje smo idealnim nastavitvam, vendar za tekmo v Söldnu ne bi rad ničesar napovedoval. Sezona bo pokazala, kaj smo opravili. Za zdaj je jasno le, da se Žan maksimalno trudi in je naredil vse, da bi bil čim bolje pripravljen. Tudi mi bomo naredili vse za uspeh že v Söldnu,« je dodal trener.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarska zveza Slovenije

Luka Steiner: Eno težavo moramo nujno rešiti

Luka Steiner se eno leto po izvolitvi na mesto predsednika ambiciozno ozira k novim nalogam.
Siniša Uroševič 2. 10. 2026 | 18:01
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Velike spremembe pri Kranjcu, Dvornikova: Tako dobro se še nisem počutila

Slovenska aduta sta zadovoljna z osrednjim delom priprav, do uvoda v Söldnu pa ju čaka še dobrih šest tednov piljenja forme.
10. 9. 2026 | 16:04
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Žan Kranjec: Napočil je čas velikih sprememb

Srebrni olimpijec je bil na pripravah v Argentini z novim trenerjem ter novo opremo.
Siniša Uroševič 10. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
21. 10. 2026 | 19:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
21. 10. 2026 | 11:24
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vrh gospodarstva

Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
Vredno branja

Kako slovenske občine odkrivajo nove priložnosti

Lokalne skupnosti iščejo nove načine, kako iz obstoječih virov razviti rešitve za okolje, gospodarstvo in prebivalce.
23. 10. 2026 | 11:02
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRILOŽNOST

V Avstriji nove priložnosti za Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Delo 23. 10. 2026 | 10:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Je čas za nov avto? Naredite korak naprej

Preverite ugodnosti kampanje Pametna izbira Hyundai, možnosti menjave starega vozila in ponudbo zimskih pnevmatik za en evro.
23. 10. 2026 | 09:20
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj se dogaja v Medexovih laboratorijih? (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena.
23. 10. 2026 | 07:21
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Finančna elita v Zagrebu. Kaj bo dosegla Slovenija? (foto in video)

Od evropskega zaostajanja do kriptovalut in novih priložnosti za vlagatelje. Finančna ministra in vodilni predstavniki finančne industrije so v Zagrebu odprli tematike, ki zadevajo tudi Slovenijo.
23. 10. 2026 | 12:43
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

»Prihaja nova svetovna ureditev, v kateri za Evropo morda ne bo prostora«

Evropi grozi, da postane obrobje ameriškega ali kitajskega imperija.
23. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Slovenska rešitev za strežbo pijač v hotelih in na križarkah

Nektar Natura je nišni ponudnik koncentriranih napitkov ter točilnih sistemov, ponudbo dopolnjujejo z vzdrževanjem in servisom.
Milka Bizovičar 23. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Odvija se tekma, kjer se bomo težko prebili v prvo vrsto

Slovenci imamo v bankah skoraj 33 milijard evrov. Šircelj opozarja, kaj se dogaja z njimi.
22. 10. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

alpsko smučanjeSöldenŽan KranjecDenis Šteharniksvetovni pokal v alpskem smučanju 2026/27

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Kozmetična industrija

Povešena koža po hujšanju z ozempicom postaja nova tržna niša

Zdravila za hujšanje spreminjajo lepotno industrijo: razvoj izdelkov za povešeno kožo. Francoski kozmetični velikan povečal prodajo in presegel pričakovanja.
23. 10. 2026 | 13:03
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Finančna elita v Zagrebu. Kaj bo dosegla Slovenija? (foto in video)

Od evropskega zaostajanja do kriptovalut in novih priložnosti za vlagatelje. Finančna ministra in vodilni predstavniki finančne industrije so v Zagrebu odprli tematike, ki zadevajo tudi Slovenijo.
23. 10. 2026 | 12:43
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Imate doma dizajnersko pohištvo? Zavarovanje morda ne krije vsega

Umetnine, starine in dizajnersko pohištvo imajo lahko precej višjo vrednost od običajne opreme. Preverite, kaj to pomeni za zavarovanje doma.
23. 10. 2026 | 12:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Prva tekma

V Söldnu nov začetek, nova oprema, nov trener

Slovenski alpski smučar Žan Kranjec pred nedeljskim otvoritvenim veleslalomom svetovnega pokala o ciljih in željah v novi sezoni.
23. 10. 2026 | 12:20
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Stroški energije

Mervar: Podjetja, ki so odlašala z nakupom elektrike, bodo drago plačala

Elektrika za leto 2027 se je od februarja podražila za več kot 80 odstotkov. Direktor Elesa opozarja na milijonske dodatne stroške za industrijo.
Borut Tavčar 23. 10. 2026 | 12:08
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Imate doma dizajnersko pohištvo? Zavarovanje morda ne krije vsega

Umetnine, starine in dizajnersko pohištvo imajo lahko precej višjo vrednost od običajne opreme. Preverite, kaj to pomeni za zavarovanje doma.
23. 10. 2026 | 12:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Prva tekma

V Söldnu nov začetek, nova oprema, nov trener

Slovenski alpski smučar Žan Kranjec pred nedeljskim otvoritvenim veleslalomom svetovnega pokala o ciljih in željah v novi sezoni.
23. 10. 2026 | 12:20
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Stroški energije

Mervar: Podjetja, ki so odlašala z nakupom elektrike, bodo drago plačala

Elektrika za leto 2027 se je od februarja podražila za več kot 80 odstotkov. Direktor Elesa opozarja na milijonske dodatne stroške za industrijo.
Borut Tavčar 23. 10. 2026 | 12:08
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZRAČENJE

Kako v hladnejših dneh Saša Lendero poskrbi zase?

S sodobnimi rešitvami nad vlago, plesen in pršice. Jeseni se življenje počasi preseli v notranjost.
Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kam s prihranki za prihodnost?

UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
22. 10. 2026 | 10:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Le Primore v Hévízu, razkošje sredi termalne tradicije

Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
21. 10. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dreame X60 Pro Ultra Complete: tudi skriti kotički ne ostanejo nedosegljivi

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Delo 23. 10. 2026 | 09:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
INTERVJU

Pri 21 letih je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
Promo Delo 22. 10. 2026 | 08:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NASVET

Marsikatero slovensko podjetje tvega več, kot si predstavlja

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRESENETLJIVO

50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
15. 10. 2026 | 09:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Po 15 letih je vodstvo jasno povedalo, kdo je zaslužen za uspeh

Zgodba o rasti, tehnološkem napredku in nenehnih spremembah je zgodba o ljudeh, ki so s svojim znanjem in predanostjo postavljali temelje razvoja.
Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
19. 10. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
Promo Delo 15. 10. 2026 | 11:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZAŠČITA

Kaj vse se dogaja v vašem telefonu, ne da bi vedeli?

Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
16. 10. 2026 | 12:55
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
20. 10. 2026 | 09:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

Slovenskega velikana Mimovrste poznamo vsi, a njegovi začetki so bili skromni, zgodba pa danes govori o uspehu.
22. 10. 2026 | 14:21
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

Prihaja velika sprememba: Kako sledimo Slovenci?

Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
19. 10. 2026 | 09:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
KAKOVOST

Škof: »Japonska zahteva, da se testi izvedejo pri njih« (video)

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
15. 10. 2026 | 10:20
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRIHODNOST

Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
Promo Delo 21. 10. 2026 | 13:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Pričakujemo, da bodo kmalu ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
23. 10. 2026 | 08:20
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
13. 10. 2026 | 09:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj z obiskom zdravnika tako radi odlašamo?

Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
Promo Delo 22. 10. 2026 | 09:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ORODJE

Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Delo 19. 10. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Poplava, požar: kakšen bo račun?

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
14. 10. 2026 | 07:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kanadska študija, v kateri so sodelovali Slovenci, s presenetljivimi rezultati

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Paket res pričakujete. Bi prepoznali lažno sporočilo o dostavi?

Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
Promo Delo 21. 10. 2026 | 12:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
16. 10. 2026 | 09:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Za živila lahko plačate tudi 500 evrov manj

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
Promo Delo 13. 10. 2026 | 14:19
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
19. 10. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na sodišču so jo izključili, zaposleni pa so bili razočarani

Letošnja, že 18. konferenca podjetja Mikrografija pod naslovom »Inteligentno poslovanje v praksi – od podatkov do rezultatov«.
Promo Delo 20. 10. 2026 | 14:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Našli so pot do ljudi, ki odločajo o milijonskih poslih

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Največje presenečenje: zavore

Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
19. 10. 2026 | 11:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
23. 10. 2026 | 08:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Električni avtomobili brez skrbi zaradi dosega? Mercedes spreminja pravila igre

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo