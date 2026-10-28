V Söldnu si želijo več tekem, pogovori že potekajo

Minuli konec tedna sta se odvili prvi tekmi nove sezone alpskega smučanja. Na tradicionalnem uvodu v Söldnu sta se zmag razveselila Američanka Paula Moltzan in Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, Žan Kranjec pa je z 18. mestom poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev. Po obeh preizkušnjah vodstvo tekmovanja že pogleduje proti naslednjemu letu, ko si želijo, da bi na ledeniku Rettenbach potekale štiri tekme v dveh zaporednih koncih tedna, poroča avstrijski ORF.

»Popolnoma smo dokazali, da smo za to pripravljeni,« je za Tirol Heute povedal Philipp Falkner, pooblaščenec žičniškega podjetja v Söldnu. Po pisanju ORF so se odgovorni v Söldnu o razširitvi tekmovalnega programa že pogovarjali z Mednarodno smučarsko zvezo (FIS) in Avstrijsko smučarsko zvezo (ÖSV).

Naslednje leto naj bi uvodna veleslaloma potekala teden kasneje, tako piše spletni portal avstrijskega javnega medija, torej 30. in 31. oktobra. Če bi se pri FIS odločili za dve dodatni tekmi, v Söldnu razmišljajo tudi o pripravi spremljevalnega programa med obema vikendoma. »Celoten teden želimo zapolniti z gospodarskimi in industrijskimi dejavnostmi ter tudi z družbenim vidikom,« je dejal Falkner.

Alexander Ospelt je junija postal novi predsednika FIS. FOTO: Oliver Bunic/AFP

Pri FIS se trenutno ukvarjajo z dolgoročnim koledarjem svetovnega pokala v alpskem smučanja, v katerem ima vlogo tudi dvojni konec tedna na Tirolskem. »To je pa sestavljanka z 20 tisoč koščki. Pri tem igrajo vlogo tudi številni drugi dejavniki,« je o morebitni širitvi programa za ORF povedal predsednik FIS Alexander Ospelt. Novi predsednik iz Liechtensteina je obenem tudi pohvalil izvedbo obeh tekem. Poleg tega je predsednica ÖSV Roswitha Stadlober izpostavila, da trenutno še preučujejo možnost dvojnega konca tedna.

Naslednja tekma alpskega smučanja bo na sporedu 14. novembra, ko se bo smučarska karavana pomerila v Leviju na Finskem.