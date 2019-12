V štiriurnem maratonu največ izvlekel Kriechmayr

Jansrud: »Tekmujemo v športu na prostem«

Kjetil Jansrud je na progi Saslong, na kateri sta bila s športno upokojenim kolegom Akslom Lundom Svindalom vselej uspešna, za pičlih pet stotink sekunde zgrešil zmago. FOTO: Reuters

Zahtevno vreme tudi na smuku

Thomas Dressen se je v zahtevnem superveleslalomu, ki se je za tekmovalce raztegnil skozi celoten dan, veselil 3. mesta. FOTO: Reuters

Skoraj štiri ure se je vlekla moška superveleslalomska tekma za svetovni pokal v Val Gardeni. Razlog: megla in zahtevne vremenske razmere. Dokončno so jo prekinili po 48. tekmovalcu, tretjina ni imela možnosti za nastop. V igri potrpežljivosti in ohranjanja optimalne telesne priprave na štartu je največ pokazals peto zmago v karieri.Kriechmayr je štartal s številko sedem, do njegovega nastopa je bila zaradi megle le ena krajša prekinitev, nato pa je tekma stekla in se ustavila pred številko 21, po kateri se je iz štartne hišice pognal, na koncu edini slovenski dobitnik točk za 28. mesto.»Tekma se je razvlekla praktično skozi celoten dan. Megla ni krojila rezultatov, pač pa rahel dež in veter v hrbet. Podlaga je bila dobra, postavitev tekoča, lepa. Naši smučarji so v prvih sedemnajstih sekundah izgubili od šest do sedem desetink, kar je bistveno preveč za tako zgoščeno konkurenco. Skratka, z rezultati nisem zadovoljen,« je porazen slovenski izplen točkovnih drobtinic (nastopili so šein, medtem ko je bilmed tistimi, ki so ostali brez priložnosti zaradi predčasne prekinitve) komentiral odgovorni reprezentančni trener. Ekipa se tudi po prihodu s kanadsko-ameriške turneje ne znajde niti na evropskem snegu.Zmagovalec Kriechmayr je kljub zmagi priznal, da takšne tekme še ni doživel nikoli prej. »Pokazal sem dober nastop, cilj je bil najti direktno linijo, kar mi je tudi uspelo, pa tudi stopničke,« je razgrnil pričakovanja, ki jih je tudi izpolnil. »Prireditelji so imeli zelo zahtevno delo. Žirija si je močno želela izpeljati tekmo, saj napoved za soboto ni dobra. Bilo je izjemno težko. Ko se je umaknila megla, je deževalo. Še nikoli nisem videl takšne tekme,« je potegnil črto pod maratonskim dnevom Avstrijec, ki je prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala pred FrancozomPet stotink počasnejši je bil. »Zapleti z vremenom so pač del našega športa, gre za panogo v naravi in ne moremo pričakovati, da bomo na vseh tekmah imeli sonce in lepo vreme. Megla pač pride in gre, prireditelji so opravili delo po svojih najboljših močeh in pripravili odlično podlago,« je Norvežan ovrgel pomisleke, da tekma ne bi bila regularna. Z drugim mestom je bil zadovoljen, sploh po slabšem začetku sezone, tretji je bil NemecNič kaj enostavno ne bo niti jutri, ko karavano ob temperaturah nad ničlo čaka še smuk na progi Saslong. »Tekma bo znova specifična, saj naj bi čez noč v zgornjem delu proge zapadlo do 30 centimetrov snega in tudi napoved ni najbolj obetavna,« je razkril slovenski trener Pen. Na popravni izpit pošilja isto četverico, ki je nastopila včeraj.Smukači se bodo v tekmovalni ritem vrnili po božičnih praznikih v Bormiu, že v nedeljo pa se bodo dokazovali veleslalomisti v Alta Badii, edini slovenski predstavnik na štartu bo Žan Kranjec. Turnejo v Dolomitih bo moška karavana sklenila s ponedeljkovim paralelnim veleslalomom, na katerem se bo Kranjcu pridružil še