Slab dan v službi Mariborčanke

Avstrijka Cornelia Hütter je zmagala na prvem od dveh superveleslalomov za svetovni pokal alpskih smučark v Kvitfjellu na Norveškem. Hütterjeva je Avstriji prismučala prvo žensko zmago v tej sezoni. Slovenska smučarka Ilka Štuhec je superveleslalom končala na 35. mestu (+2,93). Bronasta v disciplini z nedavnega svetovnega prvenstva v Meribelu Hütterjeva je četrto karierno zmago v svetovnem pokalu, tretjo superveleslalomsko, osvojila z najmanjšo možno razliko.

Le stotinko sekunde je bila na drugem mestu počasnejša Italijanka Elena Curtoni. Tretje mesto je pripadlo Švicarki Lari Gut-Behrami (+0,12). V posebnem seštevku discipline je prišlo do menjave vodstva. Mesto vodilne je prevzela Curtonijeva, ki vodi s 310 točkami, Gut-Behramijeva na drugem mestu zaostaja zgolj osem točk.

Norvežanka Rahnhild Mowinckel, ki je bila 14., je s prvega zdrsnila na tretje mesto. Njen zaostanek za novo vodilno znaša 20 točk. Do konca sezone bosta na sporedu še dva superveleslaloma, naslednji že v nedeljo, finalni pa v Andori. Edini slovenski predstavnici na progi Olympibakken Ilka Štuhec se prva od treh tekem v Kvitfjellu ni posrečila. Vsaj eno točko, ki bi jo dobila, če bi bila 30., je zgrešila za 46 stotink sekunde.

Cornelia Hütter je s prvo zmago v sezoni rešila avstrijsko smučarsko čast. FOTO: Geir Olsen/AFP

Opazovala severni sij

»Za danes lahko rečem samo eno, da je bil dokaj slab dan v službi,« je po tekmi dejala Štuhec. »Preprosto se nisem znašla, preveč sem razmišljala, kje moram kaj delati, kaj sledi na progi, tako da sem bila s tem tako zaposlena, da sem malce pozabila smučati zraven oziroma napadati, izkoriščati smuči, da bi se odzivale, pač vse, kar bi načeloma morala,« ni bila zadovoljna z nastopom. »Dan za pozabiti in se resetirati do jutri.«

Štuhec ima veliko večja pričakovanja od sobotnega smuka, na katerem bo štartala kot druga najboljša smukačica sezone. »Na Norveškem se počutim zelo dobro, zelo mi je všeč, pokrajina, narava, tudi sneg. Proga je super, zelo zanimiva, zelo specifična,« je bila po treningih smuka bolj zadovoljna Mariborčanka, ki je na Norveškem opazovala tudi severni sij.

Smukaško progo, na kateri so ženske zadnjič v svetovnem pokalu tekmovale pred 20 leti, zaznamuje nekaj dolgih zavojev. »Nato pa naenkrat preklop in nekaj krajših zavojev, tako da je res treba biti zelo pri stvari in točno vedeti, kje lahko spuščaš, ko ni tako hudo pomembno, en meter sem ali tja, samo da pač neseš hitrost, kolikor se le da,« je Štuhec opisala pasti proge.

»To mi na obeh treningih ni najbolj uspelo. Tekom vse proge sem se kmalu po startu malce 'zahodila' oziroma naredila eno napako. V četrtek je bilo to sicer bolje, a sem ga spet nekje drugje malo 'kiksnila',« je še dejala Štuhčeva. Po smukaških treningih je dejala, da ve, kaj mora popraviti do sobote, in nato "dati gas na polno".