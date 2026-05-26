Zimski športi

V Švici je pomemben dogodek, ne glede na to, kdo je akter

Polne tribune na SP v hokeju ne presenečajo, izjemen obisk pa smo zaznali tudi na nogometnem finalu pokala v Bernu.
Švicarski pokalni finale je do zadnjega kotička napolnil štadion v Bernu. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
Siniša Uroševič
26. 5. 2026 | 05:00
4:46


Ko kdo omeni švicarski vrhunski šport, mi misli najprej drvijo k izjemnem teniškem asu Rogerju Federerju ter za njim k junaku z zasneženih strmin Marcu Odermattu. Toda dežela z nekaj več kot 9 milijoni prebivalcev ima na paleti uspešnih športnic, športnikov in ekip še marsikaj ponuditi. Predvsem pa jo odlikuje visoka raven športne kulture, obiskovanja prireditev in spoštovanja akterjev.

Da je tako v teh dneh na svetovnem prvenstvu, nikakor ne preseneča, saj hokejska prvenstva v maju dejansko na slehernem prizorišču ponujajo praznično podobo, v Švici pa je zaradi uspehov nacionalne izbrane vrste v zadnjih letih kot tudi zavoljo polnih dvoran na domačih ligaških tekmah to še bolj opazno. Toda izjemnega praznika športa nisem doživel le v Fribourgu, temveč tudi v pol ure udobne vožnje z vlakom oddaljenem Bernu. Švicarska metropola je bila namreč od nedeljskega jutra v znamenju pokalnega finala in četudi v tej sklepni predstavi domače nogometne sezone ni bilo niti domačih Young Boys niti koga od drugih tradicionalnih velikanov nogometne igre v državi – denimo Basla, Grasshopers, Züricha ali Servetta iz Ženeve –, je zdavnaj razprodan štadion Wankdorf s 30.000 gledalci pokal po šivih.

Premium
Novice  |  Slovenija
Cigarete

Zaradi nelegalnih cigaret proračun ob sto milijonov

Tihotapljenje in ponarejanje: V Sloveniji v zadnjih letih odkrili več ilegalnih združb. V EU nezakonita vsaka deseta cigareta.
Tomica Šuljić 26. 5. 2026 | 05:05
Preberite več
Premium
Razno
Mednarodni booker

Intimno potovanje po razmerjih moči

Žirija je ob desetletnici mednarodnega bookerja nagrade nagradila privlačen, prefinjeno domiseln in pronicljiv ljubezensko-postkolonialni roman.
Nina Gostiša 26. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
