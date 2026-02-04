V Švici bodo udarili po nas na vso moč

Hokejski svet v teh dneh odšteva do prihajajočega spektakularnega olimpijskega turnirja v Milanu, ko bodo tudi onstran Atlantika prekinili tekmovanje v NHL in tako omogočili vsem najboljšim hokejistom nastop pri reprezentanci. Slovenija v nasprotju z letoma 2014 in 2018 tokrat svoje olimpijske zasedbe na ledeni ploskvi ne bo imela, bo pa nastopila na turnirju na Škotskem, kjer se bo v drugi polovici tega tedna pomerila z Veliko Britanijo, Poljsko in Ukrajino. K izbrani vrsti se po dveh letih vrača Rok Tičar, eden naših najboljših hokejistov zadnjih petnajstih let.

Lani ga med risi ni bilo, prevladali so osebni razlogi, botrovani tudi z neuspehom na klubski sceni. Zdaj je prišel na blejski zbor nasmejan, v Brunicu mu s soigralci dobro kaže, njegov novi klub se bo bržkone pridružil izbrani šesterici moštev, ki si bodo že po rednem delu, torej brez dodatnih kvalifikacij, zagotovila nastop v končnici ICEHL