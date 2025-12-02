Domen Prevc: V tistem hipu sem pomislil: Le kaj mi je bilo tega treba?

Domen Prevc je odlično odrinil v olimpijsko sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih. Po uvodnih petih posamičnih tekmah, na katerih se je trikrat zavihtel na zmagovalni oder, v skupni razvrstitvi drži izvrstno drugo mesto. Pred 26-letnim svetovnim prvakom in rekorderjem iz Selške doline je zgolj vodilni reprezentančni kolega Anže Lanišek. Boljši štart v tekmovalno zimo je najmlajšemu od bratov Prevc uspel le konec leta 2016, ko je na uvodnih treh postajah trikrat zmagal in novoletno turnejo nato pričakal v rumeni majici ...