V velikem finalu lige NHL Hurricanes vrnili udarec, obeta se vroče nadaljevanje

Razmerja v velikem finalu končnice severnoameriške hokejske lige so izenačena. Seth Jarvis je dosegel zmagoviti gol v podaljšku, člani ekipe Carolina Hurricanes pa so na domačem ledu dvorane Lenovo Centra v Raleighu v Severni Karolini vrnili udarec in dosegli pomembno zmago s 4:3 nad Vegas Golden Knights in izenačili v boju za Stanleyjev pokal.

Jarvis je dosegel gol za zmago ob moštveni premoči na ledu v četrti minuti podaljška, ko je poslal plošček mimo vratarja gostov Carterja Harta ter zapečatil prvo zmago Karoline v finalu.

Zasedba iz mesta greha, Golden Knights, ki je prvo tekmo dobila s 5:4, tokrat ni zdržala pritiska. Po zaslugi golov Bretta Howdna v prvi in drugi tretjini so si sicer zagotovili prepričljivo vodstvo, a se je Carolina vrnila.

Orkani so nadoknadili zaostanek z 0:2, pokazali moč in dosegli tri gole zapovrstjo v petih minutah tretje tretjine ter povedli.

Mark Stone je za Vegas nato izenačil na 3:3 zgolj 1:21 pred koncem tretje tretjine ter gostom vlil nekaj upanja, a so se zmage po podaljšku vseeno veselili domačini.

Mark Stone je za Vegas zadel tik pred koncem tretje tretjine in gostom vlil nekaj upanja za zmago. FOTO: James Guillory/Reuters Connect

»Odlično smo obvladovali svoja čustva. Mislim, da nas niso niti v enem trenutku preveč prevzela, igrali smo svojo igro, preprosto smo se odlično odzivali. In to mi je všeč pri tej skupini fantov, vedno se poberemo,« je dejal Jarvis, potem ko so orkani izenačili serijo v odločilnem boju sezone na štiri zmage.

Zdaj se bo serija preselila v Las Vegas, kjer bosta tretja in četrta tekma v nedeljo in naslednjo sredo, preden se bo serija znova igrala v Severni Karolini.