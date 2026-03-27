Domen Prevc po polovici tekme v Planici brez konkurence

Domen Prevc ima po prvi seriji tekme v Planici 11,1 točke prednosti pred zasledovalci in ima tako po polovici tekmovanja lepo možnost za zmago pred domačimi navijači. Njegov najbližji zasledovalec je Ren Nikaido, na tretjem mestu je še en Japonec Naoki Nakamura.

Organizatorji pod Poncami imajo veliko težav s premočnim vetrom – odpovedani so bili vsi moški treningi, ženski je bil prestavljen na pozne popoldanske ure, prav tako pa pred tekmo nismo videli poskusne serije.

Vseeno je ob 15. uri predzadnjo tekmo v letošnji sezoni svetovnega pokala z lepim, kar 217 m dolgim poletom, odprl Žirovec Rok Oblak. Vseeno se zavoljo številnih izjemnih dosežkov z 32. mestom ni uvrstil v drugo serijo. Več težav je imel drugi slovenski reprezentant Žak Mogel, ki je s 199 metri že končal s tekmo.

Domen Prec je že uradno osovjil rumeno majico, opraviti mora le še z eno posamično tekmo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Tudi Timiju Zajcu se polet ni najbolj posrečil, pristal je pri 213,5 m in je 22. Nekaj težav je imel tudi Anže Lanišek, z 216,5 m je tik za deseterico. Domen Prevc je pristal pri 232,5 metra.