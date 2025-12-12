V Visli in pri FIS so v zadregi: prodali naj bi manj kot 100 vstopnic

Najboljši smučarski skakalci in skakalke so se po dobrem mesecu in pol spet zbrali v Klingenthalu. Potem ko so se v tem nemškem prizorišču nedaleč stran od meje s Češke med seboj merili že konec oktobra na tekmovanju za veliko nagrado FIS, se bodo od danes do nedelje v areni Vogtland (HS-140), ki je vskočila namesto Lake Placida, potegovali za točke v svetovnem pokalu.

V ženski konkurenci je bila pred poldrugim mesecem na največji skakalnici na Saškem prepričljivo najboljša Japonka Nozomi Marujama, ki je s tamkajšnjim podvigom potrdila skupno zmagoslavje v poletno-jesenski različici svetovnega pokala. Najbolje je odrinila tudi v olimpijsko zimo in takoj skočila v rumeno majico ...