V Vislo kljub dobri formi odhaja tudi s črvičkom dvoma

Ljubljana – V Visli bosta konec tega tedna edini letošnji tekmi za veliko nagrado v smučarskih skokih pod okriljem mednarodne zveze (FIS). Po besedah slovenskih trenerjev bo na Poljskem med našimi najbolj vročimi aduti Anže Lanišek, ki že vse poletje skače na zelo visoki ravni.



»Počutim se dobro in vem, zakaj treniram – da bi bil namreč pozimi najboljši. In če želim uresničiti ta cilj, moram biti že poleti zraven,« je pojasnil 24-letni Domžalčan, zadovoljen, ker si je s stanovitnimi skoki, ki mu uspevajo že vse od maja, dodobra okrepil samozavest in si zgradil trdne temelje za zimo.



Že med pomladansko karanteno si je »Žaba«, kakor ga pravzaprav vsi kličejo, zadal za cilj, da na skakalnici nadaljuje tam, kjer je končal minulo zimo (v skupni razvrstitvi za svetovni pokal je pristal na 15. mestu). »Ko smo prišli na prvi skakalni trening v Žiri, sem že takoj vedel, kaj moram delati, zato so bili že uvodni skoki kar v redu,« je razkril Lanišek in priznal, da ga je začel v zadnjem tednu malce glodati črviček dvoma zaradi nekoliko spremenjenih pravil, kar zadeva opremo.

Na Poljsko kot mladoporočenec

»Bomo videli, s kakšnimi dresi, čevlji in zagozdami bodo pripotovali skakalci iz drugih reprezentanc, kaj bodo rekli kontrolorji, kako bodo pregledovali in merili opremo ... Ker je še veliko nejasnosti, si je za tekmi v Visli toliko težje zastaviti kakšne konkretne cilje,« je razložil član SSK Mengeš.



Proti Poljski, kjer bodo v jutrišnjih kvalifikacijah (18) za sobotno tekmo (17.30; v nedeljo bo ob isti uri še druga preizkušnja) od slovenskih skakalcev nastopili še Jan Bombek, Žiga Jelar, Rok Justin, Lovro Kos, Peter Prevc in Timi Zajc, se bo Anže odpeljal kot mladoporočenec, potem ko je pred mesecem dni skočil v zakonski jarem s svojo srčno izbranko Nastjo, s katero imata dve leti in pol starega sina Ijana Luko.



»Da se bova poročila, sva se odločila v začetku junija. Ko sem nato pobrskal po svojem koledarju, sem videl, da bi bil lahko 18. julij pravzaprav edini možni datum za poroko. Potem sva šla v akcijo in hitro uredila vse potrebno,« je še zaupal Lanišek, ki ga na Vislo vežejo čudoviti spomini. Nič čudnega, ko pa si je prav na tamkajšnji skakalnici, poimenovani po poljskem šampionu Adamu Malyszu, konec lanskega novembra z imenitnim drugim mestom priskakal svoje krstne stopničke v svetovnem pokalu.