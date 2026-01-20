V vodstvu Japonka, Prevčevi se skok ni posrečil najbolje

Veter močno nagaja tudi japonskim prirediteljem tekme smučarskih skakalk za svetovni pokal v Zau. Po več kot uri so vendarle pod streho spravili prvo serijo, v kateri je bila najdaljša Japonka Nozomi Marujama (101 m). Za domačo zvezdnico sta se uvrstili Nemka Agnes Reisch (99 m) in Norvežanka Anna Odine Strøm (92,5 m).

Nosilka rumene majice Nika Prevc je doskočila pri 87,5 metra, kar zadošča za 12. mesto. Pet mest za njo je Nika Vodan (82 m), ki je bila zaradi bolezni minuli konec tedna prisiljena izpustiti obe tekmi v Zhangjiakouu. Katra Komar je izkoristila ugoden veter (2,28 m/s; - 18,2 točke) in izvlekla 91,5 metra, kar jo uvršča na 20. mesto. Maja Kovačič je po dolgem čakanju na zeleno luč skočila 80,5 metra daleč in pristala na 27. mestu.

Taji Terbovšek, ki je v Azijo priletela naknadno, pa se je nastop v zahtevnih razmerah povsem ponesrečil. Potem ko jo je na doskočišče posrkalo že pri 57 metrih, ni mogla izvleči več od predzadnjega 47. mesta.