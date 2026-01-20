  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    V vodstvu Japonka, Prevčevi se skok ni posrečil najbolje

    Nozomi Marujama vodi po maratonski uvodni seriji tekme smučarskih skakalk za svetovni pokal v Zau. Med trideseterico štiri Slovenke.
    Japonki Nozomi Marujama je uspel najboljši skok v uvodni seriji tekme v Zau. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Japonki Nozomi Marujama je uspel najboljši skok v uvodni seriji tekme v Zau. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Miha Šimnovec
    20. 1. 2026 | 11:39
    20. 1. 2026 | 11:51
    Veter močno nagaja tudi japonskim prirediteljem tekme smučarskih skakalk za svetovni pokal v Zau. Po več kot uri so vendarle pod streho spravili prvo serijo, v kateri je bila najdaljša Japonka Nozomi Marujama (101 m). Za domačo zvezdnico sta se uvrstili Nemka Agnes Reisch (99 m) in Norvežanka Anna Odine Strøm (92,5 m).

    image_alt
    Marsikaj je takrat ostalo skrito pred novinarji

    Nosilka rumene majice Nika Prevc je doskočila pri 87,5 metra, kar zadošča za 12. mesto. Pet mest za njo je Nika Vodan (82 m), ki je bila zaradi bolezni minuli konec tedna prisiljena izpustiti obe tekmi v Zhangjiakouu. Katra Komar je izkoristila ugoden veter (2,28 m/s; - 18,2 točke) in izvlekla 91,5 metra, kar jo uvršča na 20. mesto. Maja Kovačič je po dolgem čakanju na zeleno luč skočila 80,5 metra daleč in pristala na 27. mestu.

    Taji Terbovšek, ki je v Azijo priletela naknadno, pa se je nastop v zahtevnih razmerah povsem ponesrečil. Potem ko jo je na doskočišče posrkalo že pri 57 metrih, ni mogla izvleči več od predzadnjega 47. mesta.

    smučarski skoki, Nika Prevc, Nika Vodan, Nozomi Marujama, Maja Kovačič, Zao

