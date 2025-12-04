Podvig Norvežanke, med Slovenkami najboljša Nika Vodan

Ob odsotnosti branilke velikega kristalnega globusa Nike Prevc, ki so jo po najboljšem kvalifikacijskem skoku diskvalificirali zaradi centimeter predolgih smuči (oziroma ker je bila prelahka za 100 gramov), so v Visli izpeljali prvo od dveh tamkajšnjih tekem smučarskih skakalk za svetovni pokal.

Zmagala je Norvežanka Anna Odine Strøm (127 m in 124 m), ki je imela na koncu 5,1 točke naskoka pred drugouvrščeno Kanadčanko Abigail Strate (117 m in 131 m). Tretje mesto je z zaostankom 9,1 točke osvojila japonska nosilka rumene majice Nozomi Marujama (121 m in 121 m), ki se je še utrdila na vrhu skupne razvrstitve. Pred zdaj drugouvrščeno Strømovo, ki je za dvanajst točk prehitela Prevčevo, ima 172 točk prednosti.

Med Slovenkami se je po pričakovanju najbolje odrezala Nika Vodan (114,5 m in 122,5 m), ki je v drugo poletela osem metrov dlje kot v uvodni seriji. V finalu je pridobila dve mesti, tako da je bila na koncu deveta.

Preostali naši finalistki sta v drugi seriji zamenjali svoji uvrstitvi: Katra Komar (109,5 m in 112 m) je s 30. mesta napredovala na 27., Maja Kovačič (107 m in 102 m) pa je s 27. zdrsnila na 30. mesto in tako osvojila svojo prvo točko med elito.

Maja Kovačič se je veselila prve točke med elito. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Nika Vodan po uvodni seriji enajsta

Že po prvem »polčasu« se je zmaga nasmihala Norvežanki Anni Odine Strøm (127 m), ki je imela kot vodilna 5,5 točke naskoka pred Japonko Nozomi Marujama (121 m). Na tretjem mestu je bila Avstrijka Lisa Eder (123,5 m).

V finale so se prebile vse tri Slovenke, v najboljšem izhodišču pa je bila Nika Vodan (114,5 m), ki je držala enajsto mesto. Prvič se je v drugo serijo prebila Maja Kovačič (107 m), ki je po prvem »polčasu« zasedala 27. mesto, za rep pa je finale kot 30. ujela Katra Komar (109,5 m).

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (5): 1. Marujama (Jap) 440, 2. Strøm (Nor) 268, 3. N. Prevc (Slo) 256, 4. Strate (Kan) 250, 5. Eder (Avs) 227 ... 10. Vodan 137, 38. K. Komar 7, 42. T. Komar 2, 43. Kovačič (vse Slo) 1.

Jutri bo v Visli na sporedu še druga tekma skakalk, ki se bo po kvalifikacijah (10.00) začela ob 11.30.