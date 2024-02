V vodstvu znova Avstrijka, od Slovenk med deseterico le Nika Prevc

Avstrijski smučarski skakalki Evi Pinkelnig se nasmiha nova zmaga za svetovni pokal v Hinzenbachu. S skokom, dolgim 90 metrov, si je v uvodni seriji zagotovila že pet točk zaloge pred drugouvrščeno Nemko Katharino Schmid (89 m).

Najvišje uvrščena Slovenka je znova nosilka rumene majice Nika Prevc (86 m), ki zaseda peto mesto. Za vodilno Pinkelnigovo zaostaja že za devet točk.

Mladinska svetovna prvakinja Tina Erzar (81 m), Ema Klinec (80 m) in Katra Komar (80 m) so se druga za drugo zvrstile med 22. in 24. mestom, za las pa je finale ujela tudi Nika Križnar (79,5 m), ki zaseda 29. mesto.

Mladinska olimpijska prvakinja Taja Bodlaj je obtičala v kvalifikacijah.