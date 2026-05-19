V vojni podpirajo Ukrajince, na ledu so nekoč občudovali Ruse

V življenjskem vsakdanu športnega novinarja je spomin poleg osebnih praznikov in mejnikov pogosto povezan tudi s posameznimi velikimi tekmovanji. In nanj potem navežeš kakšen drug dogodek. Tako se pogosto spomnim začetka ruskega vojaškega vdora v sosednjo Ukrajino, ta je namreč sovpadal s poročanjem z zimskih olimpijskih iger v Pekingu, februarja 2022. Na Kitajskem mu tedaj javnost ni namenjala pretirane pozornosti, precej se je bolj ukvarjala s tedaj še trajajajočo pandemijo zloveščega virusa.

Ta je k sreči, vsaj v tisti tedanji obliki, globalno izginil, kruta vojna na evropskem vzhodu pa še vedno traja, med nekdaj skupnima stanovalkama sovjetske federacije ni miru in tega očitno tudi ni na obzorju. Kot v sleherni vojni je davek zelo visok, dnevno preštevajo preminule, uničena so mesta in vasi, trpi narava, begunci iz nesrečne Ukrajine so našli domove po širnem svetu. Tudi sredi Švice, kjer v teh dneh igrajo reprezentance na svetovnem prvenstvu v hokeju. Sploh pa je ta država z ugledom miru, blagostanja, urejenosti in visoke življenjske ravni tudi eden primerov posrečenega prilagajanja priseljencev iz tujine na navade in vsakdan v osrčju srednje Evrope. »Seveda so povsod po svetu tudi posamezniki, ki se težko prilagodijo v novem okolju, a kakšnega opaznega števila takšnih primerov v našem kantonu kot po vsej državi nismo zaznali,« mi je ob rogljičku in dopoldanski kavi pripovedoval Thierry Steiert, zadnjih 10 let župan Fribourga, kjer se v teh dneh naši risi borijo za drugi zaporedni obstanek med najboljšimi hokejskimi reprezentancami na svetu. Daljši pogovor z njim, sicer 63-letnim pravnikom, o pomenu takšnega hokejskega prvenstva za lokalno okolje, tradiciji športa, turizmu in zgodovini najbolj katoliško vplivnega dela Švice bomo v našem časniku objavili v prihodnjih dneh.