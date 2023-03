V vremenski loteriji Avstrijke zadele jackpot

Avstrijka Nina Ortlieb je zmagovalka drugega superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Kvitfjellu na Norveškem. Preizkušnjo, ki so jo zaznamovale spremenljive vremenske razmere, sta na drugem in tretjem mestu končali njeni rojakinji Stephanie Venier (+0,12) in Franziska Gritsch (+0,38). Edina Slovenka Ilka Štuhec je bila 16.

Današnja superveleslalomska preizkušnja je ponudila veliko presenečenj, saj so na končni vrstni red izredno vplivale vremenske razmere. V začetku tekme je močno snežilo, tudi vidljivost ni bila najboljša.

Ilka Štuhec je zaostala dobro sekundo. FOTO: Reuters

Še preden so se razmere poslabšale, je to dobro izkoristila Švicarka Jasmine Flury s štartno številko 1, ki je imela kljub večji napaki v spodnjem delu toliko boljše razmere kot tekmovalke za njo, da je dolgo ostala v vodstvu. Po odstopu Avstralke Alice Robinson s številko 3 in daljšem premoru, so se pogoji na progi namreč le še poslabšali.

Razmere so se nato po prvi petnajsterici le malenkost umirile in Italijanka Sofia Goggia je z zelo napadalno in agresivno vožnjo prevzela vodstvo.

Ko je že kazalo, da bo Goggia dobila današnjo preizkušnjo, se je spet vmešalo vreme. Po 25 tekmovalkah je namreč skoraj v celoti prenehalo snežiti, izboljšala se je tudi vidljivost.

To je najprej izkoristila Gritscheva, ki je v cilj pripeljala kot vodilna. Tri številke za njo se je na progo podala njena rojakinja Venier, ki je njen čas z dobrim spodnjim delom izboljšala še za 26 stotink sekunde. Toda avstrijske prevlade še ni bilo konec.

Sofia Goggia je končala na četrtem mestu. FOTO: Geir Olsen/AFP

Še hitrejša je bila Ortliebova, ki je za 12 stotink sekunde ugnala Venier. Čeprav so se naslednje tekmovalke uvrščale zelo visoko, nobena ni posegla po najvišjih mestih in Ortlieb je ostala na vrhu vse do konca tekme. To je njena druga zmaga v svetovnem pokalu. Goggia je na koncu končala tik pod odrom za zmagovalke z zaostankom 69 stotink sekunde.

Edina Slovenka na startu današnjega superveleslaloma Ilka Štuhec (+1,27) se je na progo podala s številko 22. Dolgo je bila dobro na poti, a je v spodnjem delu nekaj časa izgubila in na koncu končala z 58 stotinkami sekunde zaostanka za takrat vodilno Goggio. Slovenko je nato v boljših razmerah prehitelo še nekaj tekmovalk in tekmo je končala na 16. mestu.

Vrstni red:

1. Nina Ortlieb (Avt) 1:29,25

2. Stephanie Venier (Avt) 1:29,37 +0,12

3. Franziska Gritsch (Avt) 1:29,63 +0,38

4. Sofia Goggia (Ita) 1:29,94 +0,69

5. Emma Aicher (Nem) 1:30,00 +0,75

6. Jasmine Flury (Švi) 1:30,13 +0,88

7. Mikela Shiffrin (ZDA) 1:30,23 +0,98

8. Wendy Holdener (Švi) 1:30,31 +1,06

9. Kira Weidle (Nem) 1:30,32 +1,07

10. Stephanie Jenal (Švi) 1:30,33 +1,08

16. Ilka Štuhec (Slo) 1:30,52 +1,27