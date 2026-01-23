  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Zimski športi

    V zadnjih letih je svojo tehniko skakanja bolj prilagodil za letenje

    Na 29. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu visoko meri tudi Lanišek. Glavni favorit tudi zanj Prevc, ki je bil včeraj trikrat najdaljši.
    Anže Lanišek je v včerajšnjih kvalifikacijah poletel 216,5 metra daleč. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Anže Lanišek je v včerajšnjih kvalifikacijah poletel 216,5 metra daleč. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Miha Šimnovec
    23. 1. 2026 | 09:18
    Ob svetovnem rekorderju ter kvalifikacijskem zmagovalcu Domnu Prevcu ter Timiju Zajcu, branilcu bronaste kolajne iz Bad Mitterndorfa oziroma Tauplitza 2024, bo med slovenskimi skakalci na 29. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu vroč kandidat za visoko uvrstitev tudi Anže Lanišek. Domžalski as je prav tako že večkrat dokazal, da zna odlično leteti, nazadnje konec lanskega marca na finalu svetovnega pokala v Planici, kjer je z novim osebnim rekordom (247,5 m) odjadral do svoje prve zmage na letalnicah.

    »Želim si leteti čim dlje in čim bolj uživati v poletih,« je svoje želje za svetovno prvenstvo razkril Lanišek in v isti sapi pripomnil, da bo – kot vedno – lovil drugo rdečo črto. »Kaj bo to prineslo, pa bomo videli,« se noče obremenjevati z uvrstitvijo.

