V zadnjih letih je svojo tehniko skakanja bolj prilagodil za letenje

Ob svetovnem rekorderju ter kvalifikacijskem zmagovalcu Domnu Prevcu ter Timiju Zajcu, branilcu bronaste kolajne iz Bad Mitterndorfa oziroma Tauplitza 2024, bo med slovenskimi skakalci na 29. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu vroč kandidat za visoko uvrstitev tudi Anže Lanišek. Domžalski as je prav tako že večkrat dokazal, da zna odlično leteti, nazadnje konec lanskega marca na finalu svetovnega pokala v Planici, kjer je z novim osebnim rekordom (247,5 m) odjadral do svoje prve zmage na letalnicah.

»Želim si leteti čim dlje in čim bolj uživati v poletih,« je svoje želje za svetovno prvenstvo razkril Lanišek in v isti sapi pripomnil, da bo – kot vedno – lovil drugo rdečo črto. »Kaj bo to prineslo, pa bomo videli,« se noče obremenjevati z uvrstitvijo.