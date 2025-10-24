V zadnjo sezono z napitkom za blaženje mačka, upa, da bo kmalu dobila otroke

Švicarska smučarska zvezdnica Lara Gut-Behrami bo jutri v Söldnu nastopila še šestnajstič in obenem zadnjič. Olimpijska sezona bo namreč njena poslovilna.

»Zavedam se, kako lepo je bilo vse, kar sem doživela. In da ni samo po sebi umevno, da sem še vedno tukaj, da se dobro počutim in da lahko tekmujem z najboljšimi,« je povedala 34-letna Švicarka, ki je v svoji bogati karieri slavila kar 48 zmag v svetovnem pokalu. Ob tem se lahko pohvali še s tremi olimpijskimi kolajnami in devetimi odličji na svetovnih prvenstvih.

Gut Behramijeva tako počasi vstopa v novo poglavje svojega življenja. Po prejšnji zimi, v kateri je tekmovala brez pokrovitelja na čeladi, se zdaj na njej znova blešči logotip – tokrat srebrni napis Ka-Ex. Gre za švicarski napitek, ki je bil prvotno razvit za blaženje mačka po zabavah, zdaj pa ga vrhunski športniki uporabljajo za regeneracijo.

Lara ni zgolj obraz znamke, ampak tudi njena vlagateljica. »Že zdaj sem močno vpeta v delo, veliko lahko naredim od doma. To koristi tudi glavi,« je pristavila v smehu. Spomladi se bo preselila v okolico Londona, kjer njen mož, nekdanji vrhunski nogometaš Valon Behrami, deluje kot pomočnik športnega direktorja pri klubu FC Watford.

Življenje po smučarski karieri

Gut Behramijeva ne skriva, da razmišlja o družini. V oddaji Larmadillo na švicarski televiziji RSI je pred kratkim izjavila, da je njena največja želja postati mama. »Upam, da bodo otroci prišli kmalu,« je razkrila in dodala, da bo smuči vseeno obdržala: »Upam, da bom svojo strast do smučanja lahko predala najinim otrokom.«

Medijev, kot je dejala, po koncu športne poti ne bo pogrešala, vendar bo njena ljubezen do športa ostala. »Zavedam se, kako sem privilegirana, da sem lahko doživela vse to,« je poudarila ena od najuspešnejših smučark v zgodovini tega športa.