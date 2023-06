V Zakopanah zmagoslavje zamejskega Slovenca

Zamejski Slovenec Daniel Tschofenig je zmagovalec krstne (moške) tekme v smučarskih skokih na evropskih igrah. Na srednji napravi v Zakopanah je bil najboljši s skokoma, dolgima 104 in 104,5 metra. Avstrijsko slavje je z drugim mestom dopolnil Jan Hörl (101 m in 104,5 m), bronasto kolajno pa si je priskakal Švicar Gregor Deschwanden (107 m in 101,5 m).

Najvišje uvrščeni slovenski skakalec je bil Timi Zajc. Svetovni prvak z velike naprave v Planici 2023 je s skokoma, dolgima 98,5 in 100,5 metra, pristal na devetem mestu. Anže Lanišek (94,5 m in 98 m) je bil 17., dve mesti pred Žigo Jelarjem (96 m in 97 m), Lovro Kos (95 m in 92 m) pa je tekmo končal na 29. mestu.

Brez nastopa v finalu je ostal Domen Prevc (89 m), ki se je moral med 54 tekmovalci iz 15 držav zadovoljiti s 34. mestom.

Kolajna pa Slovencem ne bi smela uiti na današnji popoldanski preizkušnji mešanih ekip, za začetek katere bodo poljski prireditelji zeleno luč prižgali ob 17.30.