V ZDA sta ostala le še dva, znano je, kdo se bo boril za naslov

Hokejisti moštva Carolina Hurricanes so finalisti letošnje lige NHL. Na peti tekmi finala zahodne konference so s 6:1 na domačem ledu ugnali Montreal Canadiens in slavili s skupnim izidom 4:1 v zmagah. V finalu za naslov v ligi bodo igrali z zmagovalci zahoda Vegas Golden Knights, ki so ugnali Colorado Avalanche.

Carolina se je po 20 letih, ko je osvojila naslov, vnovič uvrstila v veliki finale. Na domačem ledu so gostitelji prepričljivo zaigrali že v uvodnem delu, ki so zadeli Taylor Hall, Logan Stankoven in Eric Robinson ter ga dobili s 3:0, po dveh tretjinah in vodstvu s 5:0 pa so gledalci že začeli slaviti.

"Nas to zdajle nisem pripravljen in kar zajokal bi. Po toliko letih odrekanja in bolečine smo v finalu. Vse skupaj je noro in ta ekipa je res nekaj posebnega," je uvrstitev v finale komentiral napadalec Caroline Jordan Martinook.

Veliki finale lige NHL se bo začel v noči na sredo, uvodni tekmi finala pa bosta pa bosta v Severni Karolini. Zmagovalec v boju na štiri zmage pa bo morebiti najprej znan dva dni pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu pop tekmi v Las Vegasu, če pa bosta ekipi odigrali vseh sedem tekem, bo tudi morebitni sedmi obračun na sporedu šele 17. junija.

Veliki favorit finala je Carolina, ki je po poročanju ameriških medijev vse od leta 1987, ko so v ligi uvedli pravilo napredovanja na štiri zmage, edina ekipa, ki se je v veliki finale uvrstila z 12 zmagami in le enim porazom.