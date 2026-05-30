  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

V ZDA sta ostala le še dva, znano je, kdo se bo boril za naslov

Hokejisti Caroline so s 4:1 v seriji premagali Montreal, v velikem finalu lige NHL jih že čaka tekmec.
Prvi pokal Carolina že ima, zdaj hoče še Stanleyjevega. FOTO: Bruce Bennett/AFP
Galerija
Prvi pokal Carolina že ima, zdaj hoče še Stanleyjevega. FOTO: Bruce Bennett/AFP
STA
30. 5. 2026 | 07:55
2:03
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Hokejisti moštva Carolina Hurricanes so finalisti letošnje lige NHL. Na peti tekmi finala zahodne konference so s 6:1 na domačem ledu ugnali Montreal Canadiens in slavili s skupnim izidom 4:1 v zmagah. V finalu za naslov v ligi bodo igrali z zmagovalci zahoda Vegas Golden Knights, ki so ugnali Colorado Avalanche.

image_alt
Na obzorju nova finančna eksplozija v hokeju

Carolina se je po 20 letih, ko je osvojila naslov, vnovič uvrstila v veliki finale. Na domačem ledu so gostitelji prepričljivo zaigrali že v uvodnem delu, ki so zadeli Taylor Hall, Logan Stankoven in Eric Robinson ter ga dobili s 3:0, po dveh tretjinah in vodstvu s 5:0 pa so gledalci že začeli slaviti.

"Nas to zdajle nisem pripravljen in kar zajokal bi. Po toliko letih odrekanja in bolečine smo v finalu. Vse skupaj je noro in ta ekipa je res nekaj posebnega," je uvrstitev v finale komentiral napadalec Caroline Jordan Martinook.

Veliki finale lige NHL se bo začel v noči na sredo, uvodni tekmi finala pa bosta pa bosta v Severni Karolini. Zmagovalec v boju na štiri zmage pa bo morebiti najprej znan dva dni pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu pop tekmi v Las Vegasu, če pa bosta ekipi odigrali vseh sedem tekem, bo tudi morebitni sedmi obračun na sporedu šele 17. junija.

Veliki favorit finala je Carolina, ki je po poročanju ameriških medijev vse od leta 1987, ko so v ligi uvedli pravilo napredovanja na štiri zmage, edina ekipa, ki se je v veliki finale uvrstila z 12 zmagami in le enim porazom.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Na obzorju nova finančna eksplozija v hokeju

Nemški zvezdnik Leon Draisaitl je najbolje plačani hokejist na svetu. Svojčas je bil v vrhu te lestvice tudi slovenski as Anže Kopitar.
Miha Šimnovec 26. 5. 2026 | 07:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
SP v hokeju

Nekdanji kralj je bil nezaželen, pa se je zdaj vrnil

Ena od bolj odmevnih zgodb ob ledeni ploskvi v Švici je po petih letih prihod v javnost Reneja Fasela, ki je (bil) naklonjen Putinovi Rusiji.
Siniša Uroševič 24. 5. 2026 | 05:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Ob prihodu finskega zvezdnika incident na letališču v Zürichu

Izjemno močno Finsko je na SP okrepil še Mikael Granlund, ki je februarja na OI v Milanu kot kapetan popeljal »Suomije« do brona. Za dovoljenje vprašal ženo.
Miha Šimnovec 21. 5. 2026 | 12:28
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
SP v hokeju

Tinus Luc Koblar, slovenski hokejist, ki igra na Švedskem

Risi drevi (20.20) z reprezentanco Švedske. V tej deželi odlično igra norveški Slovenec Tinus Luc Koblar.
Siniša Uroševič 20. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Kandidati

Zunanji minister: veleposlanik, ki ga je Tanja Fajon odpoklicala

Nekdanji veleposlanik Slovenije v ZDA, ki ga je takrat na položaj imenovala tretja Janševa vlada.
28. 5. 2026 | 21:54
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Četrta vlada Janeza Janše

Logar se je z interventnim zakonom že znašel v »nedovoljenem položaju«

Minister za gospodarstvo bo imel težko nalogo, saj je postal ključni človek usklajevanja interesov ekonomsko-socialnega sveta.
Karel Lipnik 29. 5. 2026 | 12:43
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Resnica

Lukšič: Pričakoval bi še več izstopov iz Resnice

Po neuradnih informacijah, ki krožijo s terena, so nekateri zdaj že nekdanji člani razočarani tudi nad delovanjem znotraj same stranke.
Anja Intihar 28. 5. 2026 | 10:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Tone Kajzer

Kajzer, minister za izvajanje SDS-ove vizije zunanje politike

Prva naloga na mizi proizraelsko usmerjenega zunanjega ministra bo izpeljava radikalnega obrata v odnosih z Izraelom, ki ga je napovedal Janez Janša.
Uroš Esih 29. 5. 2026 | 13:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Neplačan račun iz tujine? Izterjava je mogoča v 50 državah

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj so vaši nakupovalni vozički prazni?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Novice  |  Svet
Vredno branja

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Igor Novak, Alpacem

Sodelavci potrebujejo le priložnost

Ključni kompetenci zaposlenih sta sposobnost nenehnega prilagajanja in učenja ter sodelovanje med oddelki.
Milka Bizovičar 30. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Električna mobilnost

Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Luka Podlogar, NLB Skladi

Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Kibernetska zaščita

Kje se hranijo podatki evropskih podjetij in potrošnikov

Nova zakonodaja prinaša osebno odgovornost članov uprav in direktorjev za varnostne incidente.
Miran Varga 29. 5. 2026 | 04:30
Preberite več

Več iz teme

končnicahokejLiga NHLVegas Golden KnightsCarolina Hurricanes

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Vredno branja

Trump »končne odločitve« vendarle še ni sprejel

Iran in ZDA naj bi sklenili dogovor, ki bi podaljšal premirje za 60 dni.
30. 5. 2026 | 08:33
Preberite več
Premium
Nedelo
Najdišče Divje babe

Iz muzeja bi najprej rešili neandertalčevo piščal

Eden od vrhuncev obiska Cerkljanskega je ogled digitalizirane jame Divje babe, ki zaradi najdbe neandertalčeve piščali velja za zibelko svetovne glasbe.
Urša Izgoršek 30. 5. 2026 | 08:00
Preberite več
Razno
Vredno branja

Kinorecenzija tedna: Obsedenost, ena najodmevnejših grozljivk

Film je krvav pogled na razmerja, v katerem blesti Inde Navarette.
30. 5. 2026 | 08:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Projektno učenje mlajših odraslih

Mladi brez izobrazbe ali zaposlitve potrebujejo le nekoga, ki jih sliši

Mladi pridejo v program Projektno učenje mlajših odraslih, da bi dokončali šolo ali pridobili zaposlitev, a ključno je, da jih razbremenijo prtljage.
Špela Kuralt 30. 5. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Liga NHL

V ZDA sta ostala le še dva, znano je, kdo se bo boril za naslov

Hokejisti Caroline so s 4:1 v seriji premagali Montreal, v velikem finalu lige NHL jih že čaka tekmec.
30. 5. 2026 | 07:55
Preberite več
Razno
Vredno branja

Kinorecenzija tedna: Obsedenost, ena najodmevnejših grozljivk

Film je krvav pogled na razmerja, v katerem blesti Inde Navarette.
30. 5. 2026 | 08:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Projektno učenje mlajših odraslih

Mladi brez izobrazbe ali zaposlitve potrebujejo le nekoga, ki jih sliši

Mladi pridejo v program Projektno učenje mlajših odraslih, da bi dokončali šolo ali pridobili zaposlitev, a ključno je, da jih razbremenijo prtljage.
Špela Kuralt 30. 5. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Liga NHL

V ZDA sta ostala le še dva, znano je, kdo se bo boril za naslov

Hokejisti Caroline so s 4:1 v seriji premagali Montreal, v velikem finalu lige NHL jih že čaka tekmec.
30. 5. 2026 | 07:55
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

»V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
25. 5. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 14:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Delo 26. 5. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Novost za dostop do najhitrejših polnilnic v Sloveniji

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Delo 29. 5. 2026 | 06:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

»Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
27. 5. 2026 | 10:24
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
27. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:57
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
Preberite več
Promo
Novice  |  Okolje
Vredno branja

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Peugeot 308 in 308 SW vračata užitek v vožnji brez kompromisov

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
29. 5. 2026 | 15:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Spregledane destinacije pri naših južnih sosedih

Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
2. 5. 2026 | 13:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Spodbude, ki jih mnoga slovenska podjetja spregledajo

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
2. 5. 2026 | 10:19
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo