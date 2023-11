V Zermattu nimajo sreče, odpovedan tudi ženski smuk

Zaradi močnega vetra in slabe napovedi so odpovedali prvi od dveh smukov svetovnega pokala alpskih smučark pod Matterhornom v Zermattu v Švici s ciljem nad Cervinio v Italiji, načrtovan za danes. Žičnice zjutraj niso mogle zagnati, kot je bilo načrtovano, program pred tekmo z ogledom je bil sprva prestavljen, tekma pa prestavljena na 12.30 namesto ob 11.45. Ob 10.15 je bila sprejeta dokončna odločitev o odpovedi smuka.

Prejšnji teden so alpski smučarji lahko opravili le en trening pod Matterhornom, drugi načrtovani trening in dve tekmi pa so odpovedali zaradi premočnega vetra ter obilnega sneženja ped tem. Ženskam je bil doslej omogočen le eden izmed treh treningov. Druga tekma je predvidena v nedeljo ob 11.45. V prejšnji sezoni ni bilo mogoče izvesti nobene tekme na tem novem prizorišču svetovnega pokala. Organizatorji so se lani oktobra soočali s povsem drugačnimi izzivi kot letos. Dva moška in dva ženska smuka so odpovedali zaradi pomanjkanja snega.

Na startu čezmejnega smuka na progi Gran Becca bi morala biti tudi Slovenka Ilka Štuhec s startno številko 13, ki je na edinem od skupno treh predvidenih treningov zasedla 35. mesto. Alpske smučarke so sicer doslej v novi sezoni nastopile na treh tekmah (vse v tehničnih disciplinah), alpski smučarji pa po treh odpovedih še čakajo na uvodno preizkušnjo.