Vandali napadli olimpijsko vas

Tik pred začetkom zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini so odkrili namerno poškodovanje toaletnih prostorov v olimpijski vasi v Milanu. Vandali so poškodovali prhe v 70 sobah, ki se nahajajo v treh različnih stavbah. Do vandalizma naj bi prišlo že v času med sredino decembra in januarja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Policija sumi, da so nepridipravi za uničenje prh uporabili rezkalna orodja. V preiskavo se je vključila tudi protiteroristična enota iz Milana, ki deluje pod okriljem državnega tožilca. Kljub vsem varnostnim pregledom so neznanci namerno poškodovale sanitarne prostore v več deset sobah za športnike, je poročal časopis Corriere della Sera, ki se sklicuje na policijske vire. Dostop do novozgrajene olimpijske vasi je namreč mogoč zgolj s posebno dovolilnico in kodo QR.

Rezultati drugega treninga smuka za moške Slovenska alpska smučarja v hitrih disciplinah Miha Hrobat in Martin Čater sta bolje opravila drugi trening smuka na progi Stelvio pred sobotno tekmo za odličja na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini. Potem ko sta bila na prvem v ozadju, je bil Hrobat na današnjem osmi, Čater pa je dosegel 17. čas. Na drugem preizkusu v Bormiu je bil najhitrejši Italijan Mattia Casse pred rojakoma Florianom Schiederjem (+0,45) in zmagovalcem uvodnega treninga, Giovannijem Franzonijem (+ 0,87).

Škodo naj bi odkrili šele po težavah s puščanjem vode, je poročal časnik. Incident opisujejo kot vandalizem ali sabotažo. Preiskovalci upajo, da bo več podrobnosti znanih po pregledu posnetkov nadzornih kamer.

Zimske olimpijske igre se bodo z otvoritveno slovesnostjo uradno začele v petek. Poleg v Milanu in Cortini d'Ampezzo bodo potekale še na več drugih manjših prizoriščih.