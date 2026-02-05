Več moramo storiti za ekipni duh

Pred petkovim začetkom zimskih olimpijskih iger je za Delo govoril Janez Bijol, predsednik zbora in odbora za alpsko smučanje pri SZS.

Prvo kolajno na zimskih olimpijskih igrah je slovenski športnik, Jure Franko leta 1984 v Sarajevu, osvojil v alpskem smučanju. In tudi samostojna Slovenija se je prvič v tem zimskem športnem spektaklu veselila kolajn z belih strmin: po zaslugi Alenke Dovžan, Katje Koren in Jureta Koširja v Lillehammerju '94. Časi se spreminjajo in v pričakovanju iger Milano-Cortina 2026 naših alpskih smučarjev ni med favoriti. Kako na to kot tudi na prihodnost smučarskega športa pri nas gleda Janez Bijol, predsednik zbora in odbora za alpsko smučanje pri nacionalni krovni zvezi (SZS)? Gospod Bijol, pred vrati so zimske olimpijske igre – po natanko dveh desetletjih spet v naši zahodni soseščini. Po Torinu 2006 je bil ta zimski športni praznik vedno v oddaljenih krajih – v Kanadi, ob Črnem morju v Rusiji, v ...