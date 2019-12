FOTO:Več možnosti za »tehničarje«, a imajo jo tudi smukači

23:18

je razmerje med tekmami za svetovni pokal v tehničnih in hitrih disciplinah v sezoni 2019/2020

Jansrud: »Vprašajte me marca«

Smukač Kjetil Jansrud si želi, da bi se po eri Marcela Hirscherja smukač spet vrnil na vrh v skupnem seštevku. FOTO: Usa Today Sports

Paris: »Poskušal v veleslalomu, a je težko«

Sveže upokojeni Felix Neureuther pravi, da bi morali iz svetovnega pokala umakniti paralelne tekme. FOTO: Reuters

Carlo Janka je zadnji smukač, ki je osvojil veliki kristalni globus, zgodilo se je v sezoni 2009/2010. FOTO: Usa Today Sports

Težko bo katerikoli alpski smučar v prihodnosti ponovil rekordno bero velikih kristalnih globusov, ki jih je osvojil. Sveže športno upokojeni Avstrijec jih je nanizal osem zapored med letoma 2012 in 2019. Vse s prevlado v tehničnih disciplinah. Zadnji, ki si je lovoriko zagotovil z večjo točkovno bero v hitrih, je billeta 2010. Imajo po koncu Hirscherjeve ere smukači kaj več možnosti za skupni seštevek svetovnega pokala?V ženski konkurenci je v zadnjih treh sezonahtako močna, da ji pri zbiranju točk ob vseh zmagah in zgodovinskih mejnikih, ki jih dosega, nihče ne pride blizu. V moški so po koncu kariere velikega Hirscherja karte bolj premešane, izračunov je lahko več. Vendar pa je tekmovalni koledar – kot že leta prej – bolj naklonjen »tehničarjem« kot »hitrašem«, razmerje v tekmah znaša 23:18 za prve. Dodati je treba še tri tekme v kombinaciji, na katerih so bili v prejšnjih zimah v prednosti tehničarji, z novim pravilom, ki ga uvajajo v tej sezoni (v slalomu več ne bodo štartali v obrnjenem vrstnem redu od najpočasnejšega do najhitrejšega s smuka), pa bodo več možnosti imeli specialisti za hitre discipline.O tem, kakšne so možnosti, da veliki globus osvojil specialist za hitre discipline, so za Delo razmišljali največji asi belih strmin. »Ker je med sezono več tekem v tehničnih disciplinah kot hitrih, je za smukače veliki kristalni globus težko dosegljiv. Res pa je, da tega, da jih je manj, ne čutiš. Brez Marcela je vse precej bolj odprto. S sezono, kot jo je imelv minuli zimi (s 4. mestom je bil najvišje uvrščeni specialist za hitre discipline v skupnem seštevku, op. p.), je lahko boj v novi bolj odprt. Postavite mi to vprašanje spet marca in upam, da bom takrat rekel, da, povsem mogoče je, da bo veliki globus osvojil smukač,« je povedal, ki se je lovoriki najbolj približal v sezoni 2016/17, a Hirscher je bil daleč pred njim: 675 točk pred drugouvrščenim Norvežanom.Njegov nekdanji reprezentančni kolega, ki je v minuli zimi sklenil športno pot, je prestižno lovoriko osvojil dvakrat (2006/07 in 2008/09), trikrat pa je bil v skupnem seštevku drugi. »Smukači niso na vrhu mojega seznama za veliki globus, so pa vsekakor na njem,« je razkril lastnik sedmih malih globusov v hitrih disciplinah. »Število tekem je na strani specialistov za tehnične discipline. Velja pa še nekaj; bolj ko greš proti koncu sezone, večja je možnost, da kakšna tekma ali dve odpadeta. Ponavadi smuk ali superveleslalom, slalom skoraj nikoli. Zato je za smukače težko,« je dejal in dodal, da bi večjo »enakopravnost« sprožil s črtanjem paralelnih tekem: »Drugačne so, iz njih bi naredil šov, ne bi pa jih točkoval za svetovni pokal.«Z njim se je strinjal še en sveži športni upokojenec. »Prav nobenega smisla ni v paralelnih tekmah v svetovnem pokalu,« je poudaril in nadaljeval: »Resda je preveč preizkušenj v tehničnih disciplinah in zato smukači nimajo možnosti za skupni seštevek, vendar se mi ne zdi potrebno povečati število smukov. V redu bi bilo že, če bi iz točkovanja izločili paralelne tekme. Je pa novi format kombinacije zdaj za smukače gotovo boljši od prejšnjega,« je nemški as, trikrat drugi v slalomskem seštevku – vsakič ga je premagal Hirscher –, prepričan, da bosta sezono zaznamovalains stanovitnim zbiranjem točk.Najboljši superveleslalomist minule sezone Paris med favoriti zime omenja isti imeni, za prihodnost dodaja še. Specialist za hitre discipline se je v minulih letih preizkušal sem pa tja na kakšni veleslalomski tekmi, a neuspešno, od sezone 2015/16 pa do letos je vknjižil sedem nastopov, do točk prišel samo enkrat. »Poskušal sem, želel bi si kakšno točko še v veleslalomu, a je težko,« je priznal.V tem, da je več tekem v tehničnih disciplinah kot hitrih, ne vidi ključne težave, prej v natrpanem koledarju, ki ne dovoli udeležbe na vseh. »Treba se je osredotočiti na discipline, v katerih si dober. Potem pa lahko samo še upaš,« je v smehu namignil na veliki globus, za katerega se bori celotna karavana. »Marcel je kot po tekočem traku zmagoval v tehničnih disciplinah, zmagal je na skoraj vsaki tekmi in s tem je pridobival pred tekmeci. Menim pa, da se ne bo več dogajalo, da bi imeli tekmovalca, ki bi dosegel toliko zmag, kot jih je on,« je prepričan Paris, ki ga konec tedna čakata dve tekmi v Beaver Creeku: jutri smuk, v soboto pa superveleslalom.