Večni derbi že v polfinalu pokala?

Ljubljana - Od 16. do 19. septembra bodo v prenovljeni dvorani Tivoli potekale tekme slovenskega hokejskega pokala. Za tekmovanje, na katerem bo naslov branila Olimpija, so danes izžrebali pare četrtfinala. Branilci naslova se bodo najprej merili s Hidrio Jesenicami, če bodo ugnali jeseniške mladce, se bodo v polfinalu najbrž udarili še s prvo jeseniško ekipo.



Sij Acroni Jesenice se bodo v četrtfinalu, v četrtek, 17. septembra, sicer merile z Mariborom. Preostala dva para, tekmi bodo odigrali v sredo, 16. septembra, sta True Celje - HKMK Bled in Triglav Kranj - Slavia Junior.